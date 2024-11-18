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Дочерняя компания «Гринфлайта» продает долги застройщика за 205,5 млн рублей

В рамках дела о банкротстве дочерней организации ООО «Гринфлайт» — ООО «Промстрой» — объявлены торги по продаже прав требований к головной компании в общей сумме 205,5 млн руб. Информация опубликована на Федресурсе.

На торги выставлены три лота с начальной ценой 159,3 млн, 35,4 млн и 10,7 млн руб. Это долги «Гринфлайта» перед «дочкой» по краткосрочным обязательствам.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 18 ноября до 22 января 2025 года. Участники должны предоставить задаток в виде 0,5% от начальной стоимости лота. Конкурс проводится в открытой форме подачи предложений о цене на понижение. Стоимость имущества будет уменьшаться на 10% через каждые два рабочих дня, при достижении цены лота 10% шаг снижения составит 1%. После снижения стоимости до 1% — 0,5%. Минимальная цена продажи имущества — 0,5 %.

Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Промстрой» банкротом и открыт в отношении него конкурсное производство в июне 2017 года. Компания на 100% принадлежит ООО «Гринфлайт», который в 2015 году не смог достроить 29 многоквартирных домов с 5 тыс. дольщиков в жилом комплексе «Академ Riverside». В мае 2016 года арбитражный суд ввел в отношении застройщика процедуру наблюдения, в июне 2020 года — открыл конкурсное производство. В период наблюдения были достроены большинство проблемных объектов и удовлетворены требования дольщиков с помощью магнитогорской компании «Трест “Магнитострой».

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