Российские стартаперы переосмысливают химическое производство

«Менделеев Венчурные Инвестиции» объявляет о продлении срока приема заявок на участие во всероссийской программе развития инновационных проектов «Менделеев.Рестарт». К программе присоединились новые стратегические партнеры — фонд «Новая индустрия» и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По программе планируется профинансировать не менее пяти проектов с общим объемом инвестиций 100 млн руб. Уже сейчас в программу поступают проекты, которые направлены на достижение технологического лидерства.

Сегодня ведущими научными командами нашей страны на базе богатых технологических заделов создается ряд прорывных продуктов, которые принимают участие в программе для привлечения финансовых и других ресурсов на создание и пилотирование прототипов. Так, в сфере электроники и точного машиностроения в программу поступил проект, разрабатывающий геттер-фильтры с многослойной адсорбционной системой, которые решают критическую задачу финишной очистки инертных газов для производства микросхем. Новые микрореакторные системы с применением CAD-моделирования повышают точность и селективность химических процессов при создании интермедиатов — разработка еще одного участника программы. Микрокапельный реактор со встроенным масс-спектрометрическим контролем позволяет фармацевтическим компаниям в реальном времени отслеживать ход химических реакций, что сокращает время разработки новых лекарственных препаратов в три-четыре раза.

В сфере приборостроения для химической и смежных отраслей создается портативный биолюминометр российского производства стоимостью на 40% ниже зарубежных аналогов, открывающий новые возможности для исследований в университетах и НИИ. Еще один проект работает над созданием отечественного конструктора культуральных сред, который сможет полностью покрыть потребности лабораторий в работе с различными типами клеток без использования импортных компонентов. Команда специалистов в области молекулярной медицины предлагает полностью импортонезависимые среды для эукариотических организмов, что критически важно для развития биотехнологических производств.

В области промышленной биотехнологии в программу поступил проект для фармацевтической отрасли, разрабатывающий технологию производства липосомальных форм витаминов и офтальмологических препаратов без консервантов, дополненную IT-системой мониторинга здоровья пациентов. Еще один проект от команды хирургов и биологов представил инновационный гемостатик на основе нового биополимера гиалуроната для быстрой остановки кровотечений с антисептическими свойствами. Предложенный гемостатик способен значительно снизить риск осложнений при полевой хирургии.

По тематике экономики замкнутого цикла в программу поступило инновационное противообрастающее покрытие, которое можно наносить под водой для защиты морских конструкций. Команда разработчиков представила проект с технологией безводной переработки макулатуры, позволяющий снизить потребление воды в целлюлозно-бумажной промышленности на 60 кубометров на тонну продукции. Еще один проект предлагает систему биологической очистки нефтяных отходов. Он не только решает экологическую проблему, но и позволяет получать ценные органические кислоты для химической промышленности.

В области рециклинга металлов разрабатывается технология биовыщелачивания с использованием специальных бактерий, позволяющая извлекать ценные металлы из бедных руд и отвалов горного производства. Проект по исследованию наночастиц вольфрама направлен на продление жизненного цикла изделий из ПЭТ, что позволит снизить количество пластиковых отходов. Для очистки трудноокисляемых сточных вод создан инновационный носитель биомассы на основе переработанного ПЭТ. Все это проекты ранних стадий, которые в рамках программы хотят привлечь инвестиции и экспертизу для создания прототипов решений.

«Сейчас складывается впечатление, что рынок венчурных инвестиций в технологические проекты в упадке. Это не так, большое количество сделок просто не выводится в публичное поле. Сегодня для корпоративных фондов и фондов ранних стадий есть хорошее окно возможностей для инвестиций в ранние проекты — будущих лидеров новых, активно формирующихся рынков. В рамках программы мы собрали сильный пул инвестиционных партнеров, чтобы в горизонте трех-пяти лет появились новые промышленные производства»,— комментирует Александр Масленников, управляющий партнер «Менделеев Венчурные Инвестиции».

«Менделеев.Рестарт» поддерживает проекты в области тонкого органического синтеза, промышленной биотехнологии и экономики замкнутого цикла. Подать заявку на участие в программе можно до 30 ноября 2024 года на официальном сайте «Менделеев Венчурные Инвестиции».

Александр Масленников, управляющий партнер компании «Менделеев Венчурные Инвестиции», ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Программа «Менделеев» позиционирует себя как бизнес-акселератор и стартап-студия. Расскажите подробнее об этих двух направлениях.

— Мы работаем с технологическими проектами уже более пяти лет и хорошо понимаем специфику таких проектов. Требуется много времени и ресурсов для создания продукта, применимого в производственных процессах. Поэтому мы выстраиваем свою работу в логике бесшовной поддержки — от структурирования образа продукта и создания прототипа до масштабирования бизнеса. На каждом из этапов необходимы инвестиции, экспертная и менторская поддержка. Поэтому в нашем арсенале есть разные инструменты. Бизнес-акселератор — это возможность набрать нетворкинг, проверить каналы продаж, получить обратную связь от рынка и в конечном счете сформировать бизнес-модель. В свою очередь, для нас работа с проектами в программе бизнес-акселератора — это возможность познакомиться с командой, проверить технологии, оценить динамику и скорость движения. В конечном счете по результатам такой работы мы готовы принять обоснованное инвестиционное решение.

Стартап-студия изначально работает по-другому. Здесь мы сами формируем и валидируем бизнес-гипотезы. После этого мы собираем команды, подбираем технологии и запускаем проект. «Менделеев.Рестарт» — это комплекс различных мер поддержки и экспертного сопровождения, которые будут доступны для участников программы и будут отвечать индивидуальным запросам команд.

— Кто может учувствовать в этой программе? Как отбирают проекты?

— В программе могут принимать участие как команды разработчиков без юридического лица, так и проекты от юридических лиц. Мы сознательно сделали широкую рамку отбора, так как готовы работать и с ранними стадиями, когда у команды еще только идея, и с более зрелыми проектами с чеками 50–100 млн руб. Такие проекты нам тоже интересны, и мы готовы инвестировать в синдикате вместе с нашими инвестиционными партнерами. Базовые критерии отбора — это рыночный потенциал идеи или продукта, предпринимательская зрелость команды и наличие интересной конкурентоспособной технологии.

— Как программа «Менделеев.Рестарт» поддерживает выбранные стартапы?

— Поддержка в рамках наших программ — это всегда индивидуальная история. Мы формируем базовые треки в зависимости от уровня проектов. Для ранних стадий мы предлагаем базовую акселерационную программу по доработке дорожной карты, бизнес-модели и базовых каналов продаж. Для зрелых проектов формируем ценностное предложение исходя из их запросов — это может быть защита интеллектуальной собственности и правовые вопросы, масштабирование продаж, юридические вопросы сделок.

Мы также рассчитываем расширить наш портфель благодаря программе и проинвестировать порядка пяти проектов с общим объемом инвестиций до 100 млн руб. Это, кстати, не конечная цифра — синдикаты могут финансировать и более крупные сделки. Тем более что наши партнеры сейчас активно собирают пайплайн для запуска целевого фонда в химии и новых материалах.

— Как потом развиваются заявленные стартапы?

— Участие в программе — это только начало общего пути. С проектами, которые присоединяются к портфелю, мы начинаем совместное развитие проектов в логике бизнес-партнеров. С остальными командами мы остаемся на связи и помогаем находить инвестиционных и промышленных партнеров. За время нашей работы у нас прошло уже семь акселерационных программ. В каждой из них были свои звезды. Например, в программе «Химия инноваций» в финал вышла интересная команда, которая занималась микрофлюидикой. Благодаря акселерационной программе началось сотрудничество с ГК «Титан». Сегодня это крупный инжиниринговый центр, специализирующийся на микрофлюидных системах.

— Приведите пример нескольких успешно запущенных и работающих проектов.

— В рамках программы прошлого года «ПромТех 2.3» мы закрыли одну из первых сделок и вошли в капитал проекта PeptiGen — платформы для разработки оригинальных и патентоспособных соединений с фармакологической активностью. Сегодня это сильная техническая команда, которая обладает собственным портфелем запатентованных молекул и готова к совместной разработке лекарственных и ветеринарных препаратов с лидерами рынка.

Примером развития проекта в логике стартап-студии является стартап «Телесенс Технолоджис», создающий сервис по мониторингу состояния грузов с возможностью выкупа или аренды универсального оборудования собственного производства для любого контейнера по модели SaaS. Мы запустили проект в начале этого года, команда показала хорошую динамику: она полностью собрала технологическое решение, включая разработку ПО. Сейчас команда находится в активной стадии переговоров о запуске пилотов с крупными логистическими и промышленными компаниями. Проект вошел в топ-10 университетских стартапов 2024 года федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Татьяна Мейлахс