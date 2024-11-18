Правозащитник Сергей Лукашевский заочно осужден на восемь лет за фейки о ВС РФ

Московский районный суд Нижнего Новгорода сегодня, 18 ноября, заочно приговорил главу Сахаровского центра (признан иностранным агентом) Сергея Лукашевского к восьми годам колонии за распространение недостоверной информации о вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Ему также запрещено в течение года администрировать интернет-сайты и паблики. Об этом «Ъ» сообщил адвокат Алексей Матасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лукашевский

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Сергей Лукашевский

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Правозащитнику вменили в вину серию постов в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и комментарии в стриме на YouTube о событиях на Украине. Следствие сочло, что в них содержалась критика действий российской армии, референдумов и событий, основанная на мотивах «политической ненависти и пренебрежительно-враждебном и агрессивном отношении к органам власти РФ». Обвинение посчитало, что посты Сергея Лукашевского направлены на формирование негативного отношения к российской армии, и попросило приговорить подсудимого к восьми с половиной годам колонии с запретом администрировать интернет-ресурсы на четыре года.

Сергей Лукашевский ранее покинул Россию и был объявлен в межгосударственный розыск. Из Берлина он передал через господина Матасова, что не признает вину, просит полностью оправдать его и прекратить уголовное преследование. Он и его защита отметили, что в публикациях использованы официальные сообщения ООН, и правозащитник лишь выражал свое мнение о событиях — такое право гарантирует Конституция РФ, а публикации в интернете сами по себе не являются преступлением. Адвокат Матасов намерен обжаловать приговор.

Сергей Лукашевский руководил Сахаровским центром (признан иностранным агентом) с 2009 года. В 2023 году мэрия Москвы выселила организацию из помещений в центре столицы, где жил нобелевский лауреат Андрей Сахаров. По иску Минюста центр был признан иноагентом и ликвидирован. Сергея Лукашевского позднее оштрафовали на 3 млн руб. за нарушение закона об иноагентах.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород