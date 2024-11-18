Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правозащитник Сергей Лукашевский заочно осужден на восемь лет за фейки о ВС РФ

Московский районный суд Нижнего Новгорода сегодня, 18 ноября, заочно приговорил главу Сахаровского центра (признан иностранным агентом) Сергея Лукашевского к восьми годам колонии за распространение недостоверной информации о вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Ему также запрещено в течение года администрировать интернет-сайты и паблики. Об этом «Ъ» сообщил адвокат Алексей Матасов.

Сергей Лукашевский

Сергей Лукашевский

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Сергей Лукашевский

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Правозащитнику вменили в вину серию постов в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и комментарии в стриме на YouTube о событиях на Украине. Следствие сочло, что в них содержалась критика действий российской армии, референдумов и событий, основанная на мотивах «политической ненависти и пренебрежительно-враждебном и агрессивном отношении к органам власти РФ». Обвинение посчитало, что посты Сергея Лукашевского направлены на формирование негативного отношения к российской армии, и попросило приговорить подсудимого к восьми с половиной годам колонии с запретом администрировать интернет-ресурсы на четыре года.

Сергей Лукашевский ранее покинул Россию и был объявлен в межгосударственный розыск. Из Берлина он передал через господина Матасова, что не признает вину, просит полностью оправдать его и прекратить уголовное преследование. Он и его защита отметили, что в публикациях использованы официальные сообщения ООН, и правозащитник лишь выражал свое мнение о событиях — такое право гарантирует Конституция РФ, а публикации в интернете сами по себе не являются преступлением. Адвокат Матасов намерен обжаловать приговор.

Сергей Лукашевский руководил Сахаровским центром (признан иностранным агентом) с 2009 года. В 2023 году мэрия Москвы выселила организацию из помещений в центре столицы, где жил нобелевский лауреат Андрей Сахаров. По иску Минюста центр был признан иноагентом и ликвидирован. Сергея Лукашевского позднее оштрафовали на 3 млн руб. за нарушение закона об иноагентах.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...