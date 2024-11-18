Сочи возглавил топ направлений для поездок к Деду Морозу в зимние каникулы
Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для поездок к Деду Морозу и Снегурочке в зимние каникулы. Южная резиденция работает круглогодично. В среднем туристы проводят в Сочи пять дней. Средняя стоимость ночи составляет 5,5 тыс. руб., по данным сервиса бронирования Твил.ру.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
На втором месте оказалась Москва. Дом Деда Мороза и Снегурочки в парке «Кузьминки» принимается гостей круглый год. В новогодние каникулы туристы планируют оставаться в столице России в среднем четыре дня. Средняя стоимость ночи составляет 6 тыс. руб.
Замыкает тройку лидеров Казань. Средняя продолжительность поездки составляет четыре дня, а ночь размещения в среднем обойдется туристам в 5,3 тыс. руб.