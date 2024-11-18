Умер солист Челябинского театра оперы и балета Николай Глазков

17 ноября скончался солист Челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки, народный артист России Николай Глазков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с этим событием.

«Родному театру Николай Григорьевич отдал почти сорок лет жизни, всегда был предан Южному Уралу и России. Маэстро обладал прекрасным тенором, щедро делился знаниями и сценическим опытом со своими учениками. Коллеги по музыкальному цеху называли его „золотым голосом Южного Урала“, а преданные слушатели высоко ценили вокальный и артистический дар», — отметил Алексей Текслер.

Николаю Глазкову было 75 лет. С 1984 года являлся ведущим солистом Челябинского театра оперы и балета. На сцене Большого театра России исполнял ведущие партии в операх «Евгений Онегин» Чайковского, «Война и мир» Прокофьева, «Хованщина» Мусоргского, «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова. Выступал в Санкт-Петербургском академическом театре оперы и балета имени Мусоргского, Бакинском театре оперы и балета. Гастролировал в Германии, Болгарии, Италии, Таиланде.

Виталина Ярховска