Далеко зашли часы

Лучшие часы и часовщики года, выбранные жюри и Академией Grand Prix d’Horlogerie de Geneve (GPHG), были награждены 13 ноября в женевском театре Леман. Церемония происходила уже в 24-й раз, все было как всегда — и совсем не так, как всегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники церемонии Grand Prix d’Horlogerie de Geneve

Фото: G-Maillot / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Участники церемонии Grand Prix d’Horlogerie de Geneve

Фото: G-Maillot / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve

Прежде всего зал был заполнен до отказа, как бывает даже не на каждом рок-концерте. Конечно, в Швейцарии часовщики тоже рок-звезды, но все же не до такой степени они славны, чтобы ради удовольствия услышать их путаную благодарственную речь сидеть друг у друга на головах, раз ни одного свободного кресла, стула, приставного табурета в зале не осталось. А сколько людей мечтали попасть на церемонию еще с весны, но так и не дождались приглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония Grand Prix d’Horlogerie de Geneve ярко высветила победы и... Фото: Nicolas Lieber / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve ...и проблемы часового искусства Фото: G-Maillot / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Следующая фотография 1 / 2 Церемония Grand Prix d’Horlogerie de Geneve ярко высветила победы и... Фото: Nicolas Lieber / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve ...и проблемы часового искусства Фото: G-Maillot / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve

Церемония в этом году при этом была на удивление деловой — ни стендапов, ни кинопауз, ни выступлений оркестров. Никто не стремился насильно поднять уровень часового производства до ранга «часового искусства». Это уже не нужно, с этим все согласились, говоря о часовом деле как о фаворите ЮНЕСКО и «12-м искусстве». Я попытался себе представить музу часового искусства, нечто вроде женщины на шестеренках и с лупой в глазу, навроде робота из «Небесного капитана». Надеюсь, однажды ее официально примут в собрание муз как сестру Клио и Урании, выдадут билет и справку и будут изображать в компании прочих талий и терпсихор. За музыку на церемонии отвечал маленький эстрадный бэнд, сопровождавший выход членов жюри и победителей мелодиями вроде «Нью-Йорк, Нью-Йорк» да еще иногда комментировавший речи официальных лиц из мэрии и правительства песенкой «Пароле, пароле», слова, слова, мол, не пора ли скорее перейти к делу.

Очень непривычно была спланирована церемония — под грифом «совершенно секретно». Обычно перед началом в фойе можно было опытным взглядом определить, кто уйдет с наградой — ведь чтобы обеспечить явку героев, им накануне звонят и просят не отказываться и не опаздывать. На сей раз, глядя на главу Parmigiani Fleurier Гвидо Террени, выдвинувшего на конкурс замечательные Toric и Tonda, номинированные жюри почти во всех категориях, можно было побиться об заклад, что марку не обойдут вниманием, тем более что в зале присутствовал и ее легендарный основатель Мишель Пармиджани, который сейчас очень редко появляется на публике. И что же? Верная примета не сработала, руководители Parmigiani Fleurier остались без награды, равно как и также пришедшие руководители марки Bulgari, которым на нынешнем конкурсе тоже было чем похвастаться. И все же молодцы, что пришли, не торговались, видно, как некоторые, «а что мне за это будет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время церемонии Grand Prix d’Horlogerie de Geneve

Фото: G-Maillot / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Во время церемонии Grand Prix d’Horlogerie de Geneve

Фото: G-Maillot / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve

Раньше жюри, бывало — не низкопоклонства ради, а в уважение сложившейся табели о рангах,— не обходило наградами большие марки, надеясь, возможно, что за ними придут еще более большие, киты-дезертиры из Rolex, Patek Philippe, Swatch Group. На сей раз появилось ощущение, что тон в соревновании задали другие часовщики: во-первых, независимые, во-вторых, небольшие, в-третьих, совершенно не обязательно швейцарские. Среди награжденных японец Дзиро Катаяма, французы Реми Кулс и Сильван Пино, немцы Бернард Ледерер и Стефан Кудоке, финн Кари Вутилайнен, основатель малазийской марки Ming Минг Зейн. Ладно, большинство из них работают в Швейцарии, но все-таки это не потомки Вильгельма Телля.

С одной стороны, это, возможно, оттолкнет на следующий год от соревнования кого-нибудь из мейджоров — как это им предпочли всякую креативную мелочь,— но с другой — напомнит, что нельзя выиграть конкурс, в нем не участвуя. В общем, угадать победителя исходя из культурно-исторической важности марки было совершенно невозможно. Если исключить тройной успех Van Cleef & Arpels — группа Richemont, к которой принадлежат французские ювелиры, они же швейцарские часовщики, может быть довольна. И не только этим — успеха добились IWC и Piaget.

Кстати, лишь в одном случае в середине церемонии многим удалось угадать ее окончание. Это было тогда, когда в номинации «Календари и астрономия» победителем не стал очевиднейший фаворит. Самый сложный и совершенный на сегодняшний момент вечный календарь Portugieser Eternal Calendar, созданный IWC, был обойден вниманием. Вместо него награду получил седобородый Лоран Ферье со своим Classic Moon Silver. Притом что все шесть часов в этой категории были исключительно хороши и заслуживали наград, победа IWC просто-таки напрашивалась. То, что марку обошли, могло говорить лишь об одном: ее часам уготовлена еще более почетная роль — скорее всего, в конце церемонии им предстоит получить главный приз — «Золотую стрелку», Aiguille d’Or.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пьер Жак, гендиректор и совладелец De Bethune, получил приз за сложные мужские часы — за себя и за гениального часовщика Дени Флажоле Фото: G-Maillot / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Председатель жюри GPHG знаменитый британский журналист Ник Фулкес и хозяйка церемонии французская актриса Кароль Буке с нежностью наградили старого швейцарского мастера Жан-Пьера Агмана Фото: G-Maillot / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Следующая фотография 1 / 2 Пьер Жак, гендиректор и совладелец De Bethune, получил приз за сложные мужские часы — за себя и за гениального часовщика Дени Флажоле Фото: G-Maillot / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Председатель жюри GPHG знаменитый британский журналист Ник Фулкес и хозяйка церемонии французская актриса Кароль Буке с нежностью наградили старого швейцарского мастера Жан-Пьера Агмана Фото: G-Maillot / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve

Так и случилось. IWC Portugieser Eternal Calendar признали лучшими часами года. Инженеры из германской Швейцарии создали принципиально новую модель «самого вечного» из ныне существующих вечных календарей. Вечный календарь — одно из главных, «великих» часовых усложнений. В отличие от календаря годового он не требует корректировки и сам учитывает високосные годы. Горизонт большинства подобных механизмов достаточно велик — около ста лет, а их разработка — докторская диссертация для любой часовой марки. Так вот, новый календарь IWC смотрит в еще более далекое будущее. При своевременном заводе и обслуживании эти часы будут показывать время, год, месяц и день, а также фазы Луны по крайней мере до 3999 года. Создателей нимало не беспокоит ограниченность человеческой жизни. То, что никто из тех, кто аплодировал этим часам в зале театра Леман, не доживет до момента, когда их впервые придется подрегулировать, авторов скорее забавляет.

Посоперничать с ними в сложности в этом году могли разве что их соседи по группе Richemont — часовщики Vacheron Constantin, создавшие в этом году самые сложные часы в истории, Berkley Grand Complication. Но они не участвовали в конкурсе, поскольку уникальные часы существуют в единственном экземпляре, и их заказчик и покупатель не потерпел бы их воспроизведения.

Остальные победители не вызывали вопросов и сомнений, включая удостоенного приза жюри 84-летнего мастера часовых корпусов Жан-Пьера Агмана. Единству зала и часовщиков на сцене не помешал даже конферанс новой «хозяйки церемонии», французской актрисы Кароль Буке. Девушка Бонда и «смутный объект желания» вела себя как человек, пришедший в абсолютно незнакомую компанию, путала слова и персонажей, произнося имена победителей раньше официального объявления и выясняя у членов жюри, с чего это они вышли на сцену. Впрочем, от награждения к награждению она постепенно узнавала, что на свете есть часы, по ним узнают время, что в часах случаются турбийон и прочие сложности. Нет сомнения, через год она овладеет материалом, если лучше выучит или хотя бы поймет свою роль.

Алексей Тарханов