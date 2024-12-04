Зерно полцарства стоит
Жемчуг в школе Van Cleef & Arpels
Выставка «Париж — столица жемчуга» открывается большой фотографией: девушка с копной темных волос в белом воздушном платье разглядывает нитку жемчуга. Снимок Франка Эжена 1900-х годов зовется «Жемчужина», он скорее про героиню, чем про украшение.
Украшение для корсажа Анри Вевер (1854–1942) создал из золота, серебра, жемчуга Миссисипи, бриллиантов и эмали
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
А в витрине перед фотографией выставлены три невероятной красоты жемчужных ожерелья и пара жемчужных сережек времен ар-нуво, они выполнены парижскими мастерскими Cartier и Boucheron.
От девушки-жемчужины не осталось ничего, кроме фото: ни ее самой, ни ее барашкиной старомодной прически, похожей на треуголку, ни лоскутка ее платья, ни ваз и амуров с задника фотоателье. А вот украшения парижан в витрине ничуть не устарели.
«Жемчужина» Франка Эжена (1865–1936) — фотография, оригинал которой хранится в Нью-Йорке в коллекции Metropolitan Museum of Art
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
Выставка в новых залах школы Van Cleef & Arpels на бульваре Монмартр, посвященная очередному парижскому мифу, не зря называется «Столица жемчуга». Если другие города могут быть «Большими яблоками», почему Парижу не стать «Жемчужиной», огромной, как купол Сакре-Кера? Но о мифе этом приходится напоминать, он имеет начало и конец.
С 1870-х годов до самой Второй мировой лучшие образцы жемчуга, которые ныряльщики собирали на дне Южных морей, оказывались в мастерских на Вандомской площади и отсюда расходились по миру в украшениях парижских мастеров. Стоимость их была огромна: в 1917 году Пьер Картье приобрел свой особняк на Пятой авеню в Нью-Йорке в обмен на две нитки жемчужин. От «жемчужного побережья», как называли тогда страны Персидского залива (которые еще не знали, что не в том их счастье) до Франции был проложен постоянный торговый путь, который поддерживали негоцианты, французы и арабы: Розенталь, Бьененфельд, Алиреза ввозили в Европу волшебные шарики.
В школе Van Cleef & Arpels история того, как Париж стал центром жемчужной торговли, подана как сказка, иллюстрированная рисунками Жоржа Барбье (1882–1932) для каталогов и модных журналов. Геммологи и историки школы умеют слагать поэмы, призывая на помощь художников, писателей, музыкантов, кинематографистов, наперебой признающихся в любви к жемчугу как к самому необыкновенному и современному, самому лаконичному драгоценному материалу. Украшения того времени похожи на графику, как прозрачные бриллианты в платине с перламутрово-белой жемчужиной в броши Van Cleef & Arpels 1930 года. Она лучшее доказательство тому, что живой камень не нуждается в огранке, он входит в украшение свободным, таким, каким его создала природа, которая закругляет его, точно рондо.
Жемчужное колье 1880 года
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
Время парижского господства закончилось сразу по многим причинам. Персидский залив был вычерпан решетом. Пришло время культивированного жемчуга, который предоставлял экземпляры такого размера и калибра и в таком количестве, которых трудно было добиться от неорганизованных диких жемчужниц. И наконец, Вторая мировая война остановила торговые пути, а затем и заставила многих негоциантов покинуть Францию под угрозой нацистского грабежа, ареста и депортаций.
Тем не менее выставка показывает почти сотню предметов, созданных в счастливые времена и происходящих из собраний домов Van Cleef & Arpels, Cartier или Fred, а также частной коллекции Albion Art Institute. С меланхолическим абстрактным белым жемчугом соседствуют фигуративные броши из цветных жемчужин вроде «Утки» Cartier, «Cовы» Fred или «Гладиатора» Van Cleef & Arpels, где налитый мышцами торс изображает огромная жемчужина неправильной формы.
Брошь JAR «Голова барашка» из алюминия, серебра и золота с жемчугом и сапфирами
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
История Парижа как столицы жемчуга заканчивается в 1940-х, но в последнем зале создатели выставки показывают и вещи работающих с жемчугом современных ювелиров. Среди них удивительная, созданная JAR в 2006-м, брошь из частной коллекции — «Голова барашка» с копной кудрей из ниток жемчуга, до смешного напоминающей прическу заглавной «Жемчужины» в первом зале выставки.