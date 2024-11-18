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Коммерсантъ FM
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Губернатор Вологодской области поставил Путина в ряд со Сталиным и Грозным

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью «Ъ» ответил на вопрос о том, зачем ему в рабочем кабинете бюст и пять портретов Иосифа Сталина. Глава региона сказал, что воспринимает историю как цепь звеньев исторического процесса.

Георгий Филимонов

Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Там есть портреты и царских генералов — Скобелева, Ермолова, царей… Хватит уже делиться на красных и белых. И Иван Грозный, и Петр I, Екатерина II, и Александр III, и Николай II, и Ленин, и Сталин, и наш Президент — это все единая история, и мы чтим ее во всем ее величии, цветущей многосложности и трагизма, к сожалению»,— сказал глава Вологодской области.

Георгий Филимонов назвал время правления Иосифа Сталина «краеугольным историческим периодом неординарной личности». По его словам, ему «мы обязаны и победой в Великой Отечественной войне, и созданием ядерного оружия». При этом, добавил губернатор, нужно принимать во внимание и «трагизм того периода и жертвы».

Полную версию интервью губернатора читайте здесь.

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