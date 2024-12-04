Richard Mille ставит часы на колеса

Richard Mille и McLaren продолжают свое сотрудничество: к новому гиперкару McLaren W1 выпущен сплит-хронограф с автоподзаводом RM 65-01 McLaren W1. Это уже четвертые часы, ставшие результатом партнерства двух брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гиперкар McLaren W1

Фото: McLaren Гиперкар McLaren W1

Фото: McLaren

McLaren W1, пришедший на смену знаменитым моделям F1 и P1, получил двигатель фантастической мощности в 1275 лошадиных сил. Гиперкар W1, стоящий $2,7 млн, выпущен всего в 399 экземплярах и представляет собой не только подвиг инженерной мысли, но и редкий коллекционный экземпляр.

Инженеры Richard Mille создавали часы RM 65-01 в том же стремлении к совершенству. Новая модель оснащена механизмом хронографа RMA4C с автоподзаводом, который имеет частоту 36 000 полуколебаний в час (5 Гц), что позволяет измерять время с точностью до десятой доли секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сплит-хронограф с автоподзаводом RM 65-01 McLaren W1

Фото: Richard Mille Сплит-хронограф с автоподзаводом RM 65-01 McLaren W1

Фото: Richard Mille

Корпус часов размером 43,84x49,94x16,19 мм изготовлен из многослойного карбона TPT, формы его повторяют аэродинамические обводы автомобиля. Скелетонизированный титановый циферблат, рисунок которого вдохновлен колесами гиперкара, украшен фирменными цветами McLaren, в том числе знаменитым «Papaya Orange».

Richard Mille выпустит 500 экземпляров часов, цена которых составит 320 тыс. швейцарских франков. Первые 399 моделей будут зарезервированы для владельцев McLaren W1, лишь остальные 100 будут доступны коллекционерам часов.

Louis Vuitton запускает воздушные шары

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы в виде воздушного шара Aero Montgolfiere

Фото: Louis Vuitton Часы в виде воздушного шара Aero Montgolfiere

Фото: Louis Vuitton

Часовщики La Fabrique du Temps Louis Vuitton вместе с мануфактурой L’Epee 1839 выпустили два варианта настольных часов в виде воздушного шара Aero Montgolfiere. Первый шар сделан из металла и окрашенного в ярко-красный цвет стекла, второй — из драгоценного дерева. Механизм l’Epee 1855 LR с ручным подзаводом расположен между шаром и корзиной, выполненной в виде вуиттоновского сундучка с монограммой на кожаной отделке.

Настольные часы Aero Montgolfiere Louis Vuitton напоминают о том воздушном шаре, который заменил олимпийский огонь во время летней Олимпиады в Париже над садом Тюильри. Как мы помним, огонь висел над садом именно в том месте, где стартовал один из первых монгольфьеров, чудес XIX века, изобретенных французским гением. В июне 2024 года LVMH объявил о покупке старинной мануфактуры, некогда французской, с 2008-го швейцарской, выпускающей настольные и напольные часы высочайшего класса. Новые модели стали двумя пробными шарами. Они должны продемонстрировать всем, насколько серьезен и плодотворен союз между главным люксовым холдингом мира в Париже и маленькой мануфактурой в швейцарском городке Делемон.

Universal Geneve Polarouter SAS снова в полете

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три новые модели SAS Polarouter от Universal Geneve

Фото: Universal Geneve Три новые модели SAS Polarouter от Universal Geneve

Фото: Universal Geneve

Год назад марка Breitling объявила о приобретении культового часового бренда Universal Geneve, основанного в Швейцарии в 1894 году, но не пережившего кварцевого кризиса. Глава Breitling Жорж Керн обещал начать работу возрожденной Universal Geneve лишь в конце 2026 года. Однако он поспешил сделать первый подарок фанатам знаменитой марки. Это три модели часов SAS Polarouter.

В 1950-х модели Polarouter прославили Universal Geneve. Эти часы были сделаны по заказу скандинавской авиакомпании SAS для персонала рейса Копенгаген—Лос-Анджелес, пролетающего над Северным полюсом. Разработка их была поручена молодому 23-летнему дизайнеру Джеральду Дженте, тому самому, которому потом предстояло создать главные бестселлеры швейцарского часпрома — Royal Oak Audemars Piguet и Nautilus Patek Philippe. Выпущенные в 1954 году его Polarouter стали открытием для рынка, популярность сделала эти часы не только желанными среди пилотов, по сути, этот успех положил начало блистательной карьере часового дизайнера.

Сегодняшние модели Polarouter получили исторический механизм Microtor с автоподзаводом и двухдневным запасом хода. На циферблате новый логотип Universal Geneve соседствует с историческим и современным логотипами SAS.

Первая модель из белого золота с синим циферблатом и браслетом ручной работы, выполненным мастером Лораном Жолье, предназначена для аукциона Phillips, который пройдет в мае. Две другие модели — в красном золоте с черным циферблатом или в стали с циферблатом стального цвета — войдут в будущие серии бренда.

Зинедин Зидан стал аукционистом Christie’s

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аукционист Christie’s Рахул Кадакия уступил молоток Зинедину Зидану

Фото: Christie’s Аукционист Christie’s Рахул Кадакия уступил молоток Зинедину Зидану

Фото: Christie’s

В Женеве 11 ноября 2024 года состоялся часовой аукцион Rare Watches, в рамках которого проводилась продажа Watches for ELA. Ее устроили, чтобы собрать средства для ELA (Европейской ассоциации борьбы с лейкодистрофией).

Аукцион в пользу ELA патронировал Франсуа-Анри Пино, глава люксового холдинга Kering, которому принадлежит Christie’s. Часы для благотворительной продажи были пожертвованы марками Andersen Geneve X BCHH, ArtyA, Ataelier Haute Complication, Bovet 1822, Girard-Perregaux, Louis Erard, Montblanc, Richard Mille, Omega X Swatch, Ulysse Nardin. Среди 11 дарителей был и российский часовщик Константин Чайкин, создатель именной марки Konstantin Chaykin.

Аукцион собрал 633 тыс. швейцарских франков. К ним прибавились дополнительные 210 тыс. швейцарских франков, вырученных на основном аукционе Rare Watches за платиновую модель F.P. Journe, Vagabondage 2005 года, переданную частным лицом в пользу ELA. В результате общая сумма, полученная для ассоциации, составила 843 тыс. швейцарских франков. Это гораздо меньше, чем собирает знаменитый благотворительный аукцион Only Watch, который также проводит Christie’s, но ведь ELA только начинает свое сотрудничество с часовщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Breguet 1935 года ушли за 1,92 млн швейцарских франков

Фото: Christie’s Breguet 1935 года ушли за 1,92 млн швейцарских франков

Фото: Christie’s

Одним из главных лотов аукциона Rare Watches ожидаемо стали часы 1935 года Breguet №3218 — возможно, первые в мире наручные часы с ретроградным вечным календарем. Первым владельцем этих часов, как уверяют, был один из любовников Коко Шанель. Марка Breguet, несмотря на редкость экземпляра, не участвовала в гонке за ним, зато три покупателя, соперничавшие друг с другом, подняли цену до 1,92 млн швейцарских франков.

Но сенсацию произвела другая продажа. Легенда футбола Зинедин Зидан, французский футболист, прозванный Зизу, сыграл важнейшую роль в этом мероприятии, приняв приглашение стать аукционистом. Он 24 года был послом ELA, и с его легкой руки часы MoonSwatch, стоящие несколько сотен франков, ушли за 69,3 тыс. Торгуясь по телефону, покупатель MoonSwatch, которые были проданы в итоге более чем в 200 раз дороже розничной цены, объявил залу через представителя Christie’s, что его победная ставка была «за ELA и Зизу».

Geneve Watch Days 2025 пройдут c 4 по 7 сентября

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жан-Кристоф Бабен объявил даты проведения GWD в 2025 году

Фото: Geneva Watch Days Жан-Кристоф Бабен объявил даты проведения GWD в 2025 году

Фото: Geneva Watch Days

Уточняется новое расписание второго женевского часового салона Geneve Watch Days (GWD), ставшего непременным дополнением к первому, более официальному Watches & Wonders.

Когда недавно один из главных организаторов GWD — марка Bulgari, с 2018 года не участвовавшая в официальных салонах, объявила о том, что поддалась на уговоры и согласилась стать частью Watches & Wonders, судьба GWD, казалось, висела на волоске.

Однако затем генеральный директор Bulgari Жан-Кристоф Бабен подтвердил, что марка остается среди организаторов «неформальных» GWD, а он сам будет выполнять роль председателя организационного комитета. В день, когда Женева готовилась к церемонии Гран-при, Жан-Кристоф Бабен рассказал о новостях предстоящих «часовых дней».

Прежде всего он объявил их даты — с 4 по 7 сентября. Он заверил, что выставка сохранит свой свободный дух и принцип формирования, основанный на совместном участии и соединенных усилиях брендов, которые принимают все решения коллективно через избранный ими оргкомитет.

В 2025-м на GWD будет облегчен доступ молодым независимым брендам. Они выступят в категории Access с ограниченным бюджетом участия. Это расширит число выступающих на «женевских днях» часовых марок. «Мы открываем свои двери для всех брендов, которые ищут новое, проявляют смелость и демонстрируют стойкость»,— сказал Жан-Кристоф Бабен.

Swatch смотрит с Луны на Землю

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Циферблат MoonSwatch Mission to Earthphase напоминает лунную поверхность Фото: Omega х Swatch Циферблат MoonSwatch Mission to Earthphase напоминает лунную поверхность Фото: Omega х Swatch Следующая фотография 1 / 2 Циферблат MoonSwatch Mission to Earthphase напоминает лунную поверхность Фото: Omega х Swatch Циферблат MoonSwatch Mission to Earthphase напоминает лунную поверхность Фото: Omega х Swatch

Новые часы MoonSwatch Mission to Earthphase позволяют стать свидетелем космического диалога между Землей и Луной. Фазы Луны на циферблате — красивое, но привычное усложнение. Однако в первый раз часовщики изобразили фазы планеты Земля.

В этих часах Swatch одновременно изображает фазу Земли и фазу Луны. В положении «2 часа» дополнительный циферблат показывает естественные циклы нашего спутника, а в положении «10 часов» другой дополнительный циферблат показывает Землю такой, какой она видна с Луны. На диске изображены материки, океаны, леса и пустыни, над которыми проплывают облака. В ночном ультрафиолете океаны приобретают голубое свечение.

Модель Mission to Earthphase, оснащенная всеми функциями совместной коллекции Omega и Swatch, MoonSwatch, имеет светло-серый корпус диаметром 42 мм и толщиной 13,75 мм, изготовленный из керамики и материалов биологического происхождения. Часы оснащены кварцевым механизмом хронографа.

Черный безель тахиметра и точка на цифре «90» заимствованы из дизайна культовых «лунных» Omega Speedmaster. Зеленые стрелки и индексы с люминесцентным покрытием Super LumiNova® обеспечивают идеальную читаемость в темноте, словно на звездном небе. Зернистый циферблат напоминает покрытую лунной пылью поверхность нашего спутника, а на задней крышке выгравирован след: отпечаток первого шага Нила Армстронга, сошедшего 21 июля 1969 года с борта аппарата «Аполлон-11» на первую достигнутую человеком планету.

Спрос на эту модель велик, поэтому MoonSwatch Mission to Earthphase ценой €330 доступны исключительно бутиках Swatch — одни часы на одного покупателя в день.

Русские камни

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стакан из нефрита, созданный в Санкт-Петербурге в 1915 году фирмой Карла Фаберже

Фото: предоставлено ГИМ Стакан из нефрита, созданный в Санкт-Петербурге в 1915 году фирмой Карла Фаберже

Фото: предоставлено ГИМ

Государственный исторический музей при участии Гохрана представил очередную масштабную выставку (работает до 24 марта), посвященную отечественному ювелирному искусству — «Россия — любовь моя! Искусство ювелиров России XIX–XXI век».

По словам главы Гохрана Андрея Юрина, выставка призвана «показать природную красоту недр страны и рукотворный талант ее мастеров, творческую связь мастеров прошлого и современности в ювелирном, камнерезном и оружейном направлениях». Именно в этих видах искусства соревновались участники конкурса «Россия. XXI век», который проводится Гохраном при поддержке Министерства культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо «Созерцание» из золота и титана с бриллиантами и турмалином параиба

Фото: предоставлено ГИМ Кольцо «Созерцание» из золота и титана с бриллиантами и турмалином параиба

Фото: предоставлено ГИМ

Работы победителей расположились на выставке рядом с произведениями признанных мастеров современности Ильгиза Фазулзянова, Эдуарда Никитина, Дмитрия Саморукова, Константина Чайкина. В соседних залах показаны редкие минералогические образцы изумрудов, аметистов, уральских демантоидов, а также золотые и серебряные самородки из коллекции Гохрана России. Несколько витрин отдали музейным историческим драгоценностям. Посетители смогут увидеть брошь (1890-е) из мохового агата фирмы Фаберже, личную печать (конец XIX века) княгини Ксении Александровны из нефрита также работы мастеров Фаберже, сумочку (1908–1917) из золотого кольчужного плетения мастерской Вильяма Габю, брошь (1908–1917) в виде чайки петербургского мастера Татищева — филигранная вещица в технике витражной эмали украшает афишу выставки. Генеральный партнер проекта компания АЛРОСА предоставила свой экспонат — колье «Аленький цветочек» из коллекции высокого ювелирного искусства Posie «Волшебные сказки».

Великие Моголы добрались до Англии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинжал 1610–1620 годов с нефритом, рубинами, изумрудами и жемчужиной

Фото: Victoria and Albert Museum, London Кинжал 1610–1620 годов с нефритом, рубинами, изумрудами и жемчужиной

Фото: Victoria and Albert Museum, London

До 5 мая в лондонском Victoria & Albert Museum открыта выставка «Великие моголы: искусство, архитектура и роскошь». Это первая значительная выставка в Великобритании, посвященная Великим Моголам — одной из богатейших империй Индостана, занимавшей огромную территорию от нынешнего Кабула до Бангладеш. В 1526 году потомок Тамерлана Бабур вторгся на север Индийского субконтинента, захватил султанат Дели и основал империю. Династия Моголов просуществовала более 300 лет, но ее золотой период пришелся на 1560–1660 годы. При трех правителях того времени — Акбаре, Джахангире и Шах-Джахане — государство переживало небывалый подъем. Были созданы невероятные произведения искусства и архитектуры, в том числе построен знаменитый Тадж-Махал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экпонат с выставки «Великие моголы: искусство, архитектура и роскошь» в Лондоне

Фото: Victoria and Albert Museum, London Экпонат с выставки «Великие моголы: искусство, архитектура и роскошь» в Лондоне

Фото: Victoria and Albert Museum, London

Среди 200 экспонатов выставки в лондонском музее собраны редкие картины, иллюстрированные рукописи, яркие ковры, изысканный текстиль. А также драгоценные изделия: церемониальные сосуды из перламутра, горного хрусталя, нефрита и драгоценных металлов, украшенные камнями ножны и рукояти клинков (некоторые из собрания семьи эмиров Катара Аль Тани), многочисленные ювелирные украшения, шпинели и изумруды. Одна из шпинелей принадлежала внуку Тамерлана Улугбеку, а ныне находится в собственности семьи Аль Сабах, правящих эмиров Кувейта. Особое внимание кураторы уделили произведениям, созданным в императорских мастерских иранскими и индийскими художниками под влиянием европейского искусства, принесенного христианскими миссионерами, иностранными послами и торговцами.

Этюд в зеленых тонах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет Карла VII, сделанный во Франции в начале 1420-х годов, из золота, халцедона, граната, изумруда, эмали

Фото: предоставлено Эрмитаж Портрет Карла VII, сделанный во Франции в начале 1420-х годов, из золота, халцедона, граната, изумруда, эмали

Фото: предоставлено Эрмитаж

Государственный Эрмитаж до 8 июня показывает выставку «Безмерно обожая изумруд». Музей продолжает традицию проведения в своих парадных залах камерных экспозиций, построенных вокруг небольшого сюжета. Один из тематических вернисажей, например, рассказывал о раковине в произведениях прикладного искусства. А в преддверии Нового года в Синей спальне открылась выставка, посвященная изумруду,— в ее заглавие вынесена строчка из стихотворения Бродского.

Выставка построена по хронологическому принципу: начинается с работ античных мастеров — первых примеров обработки изумрудов. Далее идут изделия мастеров эпохи Средневековья и великолепные образцы ювелирного творчества Востока — такие часто преподносили к российскому двору в составе дипломатических подарков. Драгоценный изумруд, один или несколько, имеется в каждом из экспонатов, будь то набор конской упряжи (Петербург, 1730-е годы) или эгрет с плюмажем (Бухара, 2-я пол. XIX века), столик эпохи Великих Моголов или ожерелье из Восточного Средиземноморья (I в. н. э.). Протагонистом выставки можно считать изумительную подвеску в виде каравеллы из Бриллиантовой кладовой Эрмитажа. Она создана испанскими мастерами в 1580–1590 годах из золота, эмали и нескольких фрагментов насыщенных зеленых изумрудов весом 190 карат. Эти камни были добыты в Колумбии и доставлены в Европу в эпоху Великих географических открытий. А подобные подвески на длинной цепи были весьма распространены в те времена.

Нина Спиридонова