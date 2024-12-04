Глубокое погружение Zenith

Когда Zenith решил оживить свою давнюю серию часов для ныряльщиков, он начал с «возрождения» модели 1969 года. Весной на салоне Watches & Wonders появились Defy Revival A3648 в стальном корпусе 37 мм и с механизмом Elite 670. Этот механизм был в свое время разработан маркой для костюмных трехстрелочников, в то время как более сложный и мощный El Primero использовался для спортивных часов-хронографов. Заводная головка и окошко даты поэтому находились в правой нижней части корпуса и циферблата между отметками «4 и 5 часов». Эти очень удачные Defy Revival A3648 в черном и оранжевом цветах были скорее часами для коллекционеров, охотившихся за зенитовскими Revival, улучшенными и дополненными переизданиями самых знаменитых часов мануфактуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Zenith Defy Extreme Diver

Фото: Zenith Часы Zenith Defy Extreme Diver

Фото: Zenith

Затем дайверские Defy получили механизм El Primero и стали Defy Extreme Diver. Одна из таких моделей с синим циферблатом оказалась в номинации «Спортивные часы» нынешнего Grand Prix d’Horlogerie de Geneve, хотя и уступила в финале конкуренту — Ming.

Defy Extreme Diver оснащены механизмом El Primero 3620 SC, частота которого составляет 36 000 полуколебаний в час, что обеспечивает часам высокую точность. Однако такая высокая частота подразумевает большее потребление энергии, ограничивая запас хода до 60 часов. Приходилось слышать упреки в таком «расточительстве», однако вспомним, что первый Defy Revival A3648 с Elite имел еще меньший, 50-часовой запас хода. Кроме того, 60 часов хватит почти на трое суток длинного уикенда, ну а под водой и часа более чем достаточно.

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Мощный механизм потребовал более просторного корпуса 42,5 мм, заводная головка и указатель даты перешли в положение «3 часа». Вслед за часами в черном и синем нарядах компания Zenith выпустила Defy Extreme Diver Silver Dial с серебристо-белым циферблатом, функциональным и элегантным. У модели прочный и легкий титановый корпус и черный керамический вращающийся безель с рифлеными краями и люминесцентным покрытием SuperLuminova.

Вместе с часами владелец получает титановый браслет с тремя звеньями и два ремешка, один из черного каучука FKM, выдерживающего воздействие воды, другой удлиненный синтетический из переработанных рыболовных сетей. Он длиннее других и предназначен для ношения поверх гидрокостюма.

Все необходимые условия для дайверских моделей, предусмотренные стандартами ISO, выполнены полностью. Кольцо безеля вращается в одном направлении, позволяя засекать время погружения и заправки баллонов. Крупная завинчивающаяся заводная головка защищена по сторонам титановыми выступами. Корпус снабжен даже гелиевым клапаном. Механизм для стравливания гелия при декомпрессии нужен только при глубинных погружениях, но его наличие, как и защита от магнитных полей и усиленная ударопрочность, позволяет считать новые часы по-настоящему профессиональным инструментом. Тем более что их водонепроницаемость рассчитана на 600 метров (или 1969 футов, что соответствует году создания первой модели). Конечно, это двойной запас глубины для любого владельца, не собирающегося, скорее всего, ставить рекорды по погружению с автономным снаряжением или во фридайвинге, которые едва превышают 300 и 200 метров.

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Все это скорее иллюстрация возможностей мануфактуры, как и использование высокочастотного El Primero для трехстрелочника, а не хронографа. Зато — редкий случай для профессиональных дайверских часов — на этот механизм можно смотреть через заднюю крышку из сапфирового стекла, что, конечно, приятнее делать на пляже при ярком солнце, а не под водой.

Урс Дюмаре, перевел с французского Алексей Тарханов