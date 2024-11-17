В Самарской области установили запрет на заключение концессионных соглашений до конца 2025 года
До 31 декабря 2025 года установлен запрет на заключение новых концессионных соглашений по инициативе Самарской области. Соответствующее постановление опубликовал губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал концессионные соглашения, которые были заключены в Самарской области при предыдущем губернаторе Дмитрии Азарове. По его словам, школы, которые строятся в рамках концессионных соглашений, дороже в два-три раза, чем школы, которые строятся по программам. Вячеслав Володин также сообщил, что новому губернатору надо рассчитываться за концессию по строительству мостового перехода.