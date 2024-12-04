Montegrappa слагает легенду

Основанная в 1912 году Montegrappa стала первой фабрикой по производству перьевых ручек в Италии. Она до сих пор остается одним из известнейших итальянских предприятий, создающих великолепные письменные принадлежности. За сто с небольшим лет существования бренда его ассортимент значительно расширился и сегодня включает как более простые и доступные, так и роскошные пишущие инструменты, сравнимые с произведениями скульптора. К ним относится новая серия перьевых ручек и роллеров Odyssey Chapter I.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лимитированная серия перьевых ручек и роллеров Montegrappa Odyssey Chapter I

Фото: Montegrappa Лимитированная серия перьевых ручек и роллеров Montegrappa Odyssey Chapter I

Фото: Montegrappa

Эта серия продолжает традиции декоративной микроскульптуры, мастерство которой в Montegrappa оттачивают уже несколько десятилетий. Среди недавних примеров — трехчастная коллекция Divina Commedia 2021–2022 годов, посвященная «Божественной комедии» Данте, и Theory of Evolution 2023 года, названная в честь теории Дарвина. На этот раз микроскульптура на корпусе ручек Odyssey Chapter I рассказывает об «Одиссее» Гомера. Серия стала первой главой новой трилогии Greek Mythology.

С помощью фирменной техники литья по выплавляемым моделям мастера Montegrappa воссоздали в микроскульптуре фрагменты путешествия Одиссея и пышную капитель коринфского архитектурного ордера. Фигурные барельефы из серебра, покрытого вермелем, рассказывают о нескольких приключениях знаменитого героя древнегреческой мифологии. О том, как корабли прибило к острову, народ которого предложил морякам отведать лотос, дарующий забвение. О встрече Одиссея с циклопом Полифемом и великанами-людоедами, а также о подарках бога Эола. Колпачок ручки в виде колонны выполнен из гравированной смолы, венчающая его коринфская капитель — из серебра с покрытием вермелем, а завершающая ордер абака — из перламутра. Клип на колпачке, также в форме коринфской колонны, украшен изображением Зевса. Бог-громовержец выгравирован и на двухцветном золотом пере перьевой ручки, которая, к слову, оснащена запатентованным Montegrappa механизмом поршневой заправки чернил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Перьевые ручки и роллеры Odyssey Chapter I из серебра, золота, драгоценной смолы, вермеля, перламутра Фото: Montegrappa Футляр в виде Троянского коня Фото: Montegrappa Чехол из экокожи для хранения ручек Фото: Montegrappa Следующая фотография 1 / 3 Перьевые ручки и роллеры Odyssey Chapter I из серебра, золота, драгоценной смолы, вермеля, перламутра Фото: Montegrappa Футляр в виде Троянского коня Фото: Montegrappa Чехол из экокожи для хранения ручек Фото: Montegrappa

Каждая ручка Odyssey Chapter I в чехле из экокожи прячется в секретный выдвижной ящик деревянного футляра в виде Троянского коня. В комплекте с перьевой ручкой — баночка черных чернил. Всего выпущено 266 перьевых ручек и роллеров. Именно в это число превращается слово Эллада в изопсефии, нумерологической практике сложения числовых значений букв слова.

Сергей Данилян