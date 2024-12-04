Драгоценная история

Императорскому ювелирному дому «Русские самоцветы» в этом году исполнилось 112 лет. Сегодня это современная компания, которая с 2021 года создает произведения высокого ювелирного искусства, демократичные ювелирные украшения, а также столовое серебро и предметы интерьера. А в этом году открыла десять новых магазинов бренда «RS1912 Русские самоцветы» в Москве и Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серьги и кольца Heritage, белое и желтое золото, цветная эмаль, сапфир, изумруд, бриллианты

Фото: Русские Самоцветы Серьги и кольца Heritage, белое и желтое золото, цветная эмаль, сапфир, изумруд, бриллианты

Фото: Русские Самоцветы

Общество для содействия развитию и улучшению кустарного гранильного и шлифовального промысла «Русские самоцветы» было создано по указу императора Николая II в 1912 году и объединило лучших ювелиров, камнерезов, мозаичистов и добытчиков драгоценного сырья того времени. После революции «Русские самоцветы» были национализированы и стали государственным трестом, но сохранили технологии петербургской ювелирной школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серьги Marquis, белое золото, бриллианты

Фото: Русские Самоцветы Серьги Marquis, белое золото, бриллианты

Фото: Русские Самоцветы

«Русские самоцветы» возродили технику гильошированной эмали, характерную для ювелиров дореволюционной России. В 1930-х годах у предприятия появились крупные государственные заказы, такие как создание пятиконечных звезд для Московского Кремля или гигантской мозаичной карты «Индустрия социализма» из драгоценных и поделочных камней. Мозаичная карта «Индустрия социализма» была удостоена Grand Prix на Всемирной выставке 1937 года в Париже, а позже, в 1939-м, на Всемирной выставке в Нью-Йорке получила золотую медаль. В 1950 году производство эмалево-филигранной посуды из серебра возродили на фабрике в Ленинграде. А в 1969-м там открылся первый фирменный магазин-салон «Самоцветы». В 1996 году компания выиграла тендер на выпуск предметов сервировки стола для Московского Кремля. Мастера изучили выпускавшиеся в конце XIХ — начале XX века изделия для царского двора и взяли за основу изделия фирмы Фаберже, сложные в исполнении, но эстетически прекрасные. А в 2021 году в истории компании началась новая глава.

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Сегодня Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» выпускает украшения под двумя брендами. Линия трендовых украшений получила название RS1912 «Русские самоцветы», а линия высокого ювелирного искусства — RS Imperial Jewellery House. Также ювелирный дом выпускает гладкое столовое серебро, эмалево-филигранную посуду и предметы камнерезного искусства под брендом RS Home. За облик всех коллекций дома — и ювелирных, и интерьерных — отвечает креативный директор Даниил Берг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо Le Roi Soleil, белое золото, бриллианты, сапфиры, агат, черная эмаль

Фото: Русские Самоцветы Кольцо Le Roi Soleil, белое золото, бриллианты, сапфиры, агат, черная эмаль

Фото: Русские Самоцветы

Марка бережно возрождает вековые традиции ювелирного мастерства и берет курс на современный дизайн украшений, в основе которого не только накопленный опыт, но и модные тренды. Коллекция Heritage посвящена наследию предыдущих поколений ювелиров, в ней используется легендарная техника гильошированной эмали Карла Фаберже, точно раскрывающая ДНК Императорского ювелирного дома. Разомкнутые кольца, сотуары, браслеты с подвесками и серьги-трансформеры коллекции выполнены с использованием разноцветной эмали, цветных драгоценных камней и бриллиантов. Forget Me Not — это серьги, браслеты и колье с изящными золотыми пятилистными цветами незабудки. Лепестки цветов вырезаны из бирюзы, оникса или перламутра, в центре сверкают бриллианты. Коллекция Le Roi Soleil посвящена Людовику XIV. Украшения коллекции из белого золота, инкрустированного бриллиантами, с сапфирами и черной эмалью формой похожи на солярный знак, напоминающий о «короле-солнце». Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» сегодня — это легендарные техники, ручная работа мастеров, вековые традиции петербургской ювелирной школы и современный дизайн.

Анна Круглова