8 декабря празднует юбилей актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих

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Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Алиса Фрейндлих

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Ее поздравляет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

— Уважаемая Алиса Бруновна, поздравляю Вас с юбилеем! Сегодня Вас чествует вся страна и, конечно, Ваш родной город. Вы — часть души Петербурга. Ваше имя олицетворяет лучшие черты петербургского характера: утонченность, интеллигентность и глубокую человечность. Вы — пример великого актерского таланта и мастерства, которому подвластны любые роли. Созданные вами образы сразу становятся классикой театра и кино. Ваша искренность, мудрость и безграничное обаяние восхищают каждого, кто хоть раз видел Вас на сцене или экране. Вы — гордость каждого петербуржца, наше бесценное достояние. Спасибо Вам за Ваше служение искусству и городу. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и вдохновения.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»