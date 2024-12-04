Царские булавки

Женева в очередной раз доказала, что остается центром ювелирного аукционного мира. В ноябрьских торгах Christie’s, Sotheby’s и Phillips участвовали королевские и исторические драгоценности, а также крупные украшения Cartier и Van Cleef & Arpels.

Christie’s Magnificent Jewels

12 ноября

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брошь Ага-хана из платины и желтого золота с изумрудом весом 37 карат и бриллиантами, созданная Cartier в 1960 году. Продана на аукционе Christie’s Magnificent Jewels за $8,8 млн при эстимейте $5,8–7,9 млн

Фото: Christie’s Брошь Ага-хана из платины и желтого золота с изумрудом весом 37 карат и бриллиантами, созданная Cartier в 1960 году. Продана на аукционе Christie’s Magnificent Jewels за $8,8 млн при эстимейте $5,8–7,9 млн

Фото: Christie’s

Самой громкой сделкой женевских аукционов стала продажа броши с изумрудом и бриллиантами, которая ушла с молотка за более чем $8,8 млн при верхнем пороге эстимейта $7,9 млн. У этой вещи, выполненной из исключительных драгоценных камней мастерами Cartier, безупречный провенанс. Принц Садруддин Ага-хан заказал эту брошь в Cartier Paris в 1960 году и подарил своей жене, британской светской львице Нине Дайер. Девять лет спустя брошь была продана на первом ювелирном аукционе Christie’s, который состоялся в Швейцарии в 1969 году, за $75 тыс. Аукционный дом сообщает, что вырученные средства пошли на защиту животных. В оправу броши из платины и 18-каратного желтого золота ювелирами Cartier Paris установлен 37-каратный квадратный необлагороженный изумруд, окруженный бриллиантами огранки «маркиз». С брошью связана и личная история нынешнего председателя Christie’s Europe Франсуа Кюриэля — когда изделие попало на аукцион 55 лет назад, он был еще стажером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колье-трансформер Maharaja из белого золота с бриллиантами, созданное Van Cleef & Arpels. Продано на аукционе Christie’s Magnificent Jewels за $6,2 млн при эстимейте $3,9–5,6 млн

Фото: Christie’s Колье-трансформер Maharaja из белого золота с бриллиантами, созданное Van Cleef & Arpels. Продано на аукционе Christie’s Magnificent Jewels за $6,2 млн при эстимейте $3,9–5,6 млн

Фото: Christie’s

Вторым важнейшим лотом торгов стало колье Maharaja от Van Cleef & Arpels из 18-каратного белого золота с центральными бриллиантами грушевидной огранки весом 25,50, 11,24 и 11,13 карата соответственно. Массивное трехъярусное ожерелье трансформируется в семь самостоятельных колье, три браслета, одну брошь и четыре пары сережек. Оно было продано за более чем $6,2 млн при верхней границе эстимейта $5,65 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колье Cartier из платины с бриллиантами, 1935 год. Продано на аукционе Christie’s Magnificent Jewels за $5,02 млн при эстимейте $1–1,47 млн

Фото: Christie’s Колье Cartier из платины с бриллиантами, 1935 год. Продано на аукционе Christie’s Magnificent Jewels за $5,02 млн при эстимейте $1–1,47 млн

Фото: Christie’s

Также на торгах были представлены пять драгоценностей Cartier 1920-х и 1930-х годов, принадлежавших знаменитой британской семье Сассун. Главным лотом группы и третьим крупнейшим лотом аукциона стало колье из платины с бриллиантами в стиле ар-деко 1935 года от Cartier London, проданное более чем за $5 млн при верхнем пороге эстимейта $1,47 млн. Вес трех самых крупных из 13 центральных круглых бриллиантов колье составляет 10,58, 7,80 и 7,24 карата.

Торги Magnificent Jewels принесли более $54,7 млн. При этом были проданы 92% лотов, а 64% были проданы выше верхней границы эстимейта.

Sotheby’s Royal & Noble Jewels

13 ноября

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бриллиантовое колье маркизов Англси, XVIII век. Продано на аукционе Sotheby’s Royal & Noble Jewels за $4,8 млн при эстимейте $1,8–2,5 млн

Фото: Sotheby’s Бриллиантовое колье маркизов Англси, XVIII век. Продано на аукционе Sotheby’s Royal & Noble Jewels за $4,8 млн при эстимейте $1,8–2,5 млн

Фото: Sotheby’s

Еще одним топ-лотом женевских аукционов стала редкая, историческая драгоценность XVIII века — колье, принадлежавшее маркизам Англси, англо-валлийской аристократической семье, имевшей тесные связи с британской королевской семьей в начале XX века. Точная история его происхождения неизвестна, однако, по словам специалистов Sotheby’s, есть доказательства того, что оно было участником «Дела о бриллиантовом ожерелье» Марии-Антуанетты, одного из возможных катализаторов Французской революции. Колье отлично сохранилось, что редкость для любой драгоценности XVIII века. Оно представляет собой «ленту» длиной около 67 см из соединенных вместе трех рядов бриллиантов, к концам которой прикреплены бриллиантовые «кисти». В нем сверкают почти 500 бриллиантов старинной огранки общим весом около 300 карат, многие из которых могут быть из легендарных рудников Голконда в Индии, где добывались, как считается, одни из самых чистых бриллиантов в мире.

Колье было продано за более чем $4,8 млн, что почти вдвое превысило верхний порог эстимейта, и стало главным лотом аукциона Sotheby’s Royal and Noble Jewels, все 175 лотов которого были проданы за две сессии на общую сумму более $30 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тиара Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской, начало XIX века. Продана на аукционе Sotheby’s Royal & Noble Jewels за $621 тыс. при эстимейте $123–180 тыс. Фото: Sotheby’s Булавка для галстука с цветными бриллиантами, начало ХХ века. Продана на аукционе Sotheby’s Royal & Noble Jewels за $585 тыс. при эстимейте $506–675 тыс. Фото: Sotheby’s Следующая фотография 1 / 2 Тиара Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской, начало XIX века. Продана на аукционе Sotheby’s Royal & Noble Jewels за $621 тыс. при эстимейте $123–180 тыс. Фото: Sotheby’s Булавка для галстука с цветными бриллиантами, начало ХХ века. Продана на аукционе Sotheby’s Royal & Noble Jewels за $585 тыс. при эстимейте $506–675 тыс. Фото: Sotheby’s

Второй крупный лот Sotheby’s также имел королевское происхождение. Тиара начала XIX века в виде венка из 14 съемных колосьев пшеницы, каждый из которых инкрустирован бриллиантами старинной огранки «подушка», принадлежала Терезе Саксен-Гильдбурггаузенской, королеве Баварии (1792–1854). Аукционный дом утверждает, что авторами украшения могут быть придворные ювелиры Наполеона Nitot et Fils («Нито и сыновья»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Браслет семьи болгарского царя Фердинанда Саксен-Кобург-Готского, около 1870 года. Продан на аукционе Sotheby’s Royal & Noble Jewels за $175 тыс. при эстимейте $39–56 тыс.

Фото: Sotheby’s Браслет семьи болгарского царя Фердинанда Саксен-Кобург-Готского, около 1870 года. Продан на аукционе Sotheby’s Royal & Noble Jewels за $175 тыс. при эстимейте $39–56 тыс.

Фото: Sotheby’s

На торги также была выставлена коллекция драгоценностей, охватывающих почти столетнюю историю семьи болгарского царя Фердинанда Саксен-Кобург-Готского (1861–1948), принадлежавших самому царю, его матери и детям и передававшихся из поколения в поколение. Лучшим лотом этой группы стала булавка для галстука начала XX века с бриллиантами фантазийных оттенков: серо-голубым — весом 2,08 карата, розовым — весом 0,65 карата, а также зеленым, коричнево-оранжевым и зелено-желтым. Она была продана за $585 854.

Sotheby’s Magnificent Jewels

13 ноября

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо с розовым бриллиантом весом 12,52 карата. Продано на аукционе Sotheby’s Magnificent Jewels за $3,24 млн при эстимейте $563–900 тыс. Фото: Sotheby’s Кольцо с желтым бриллиантом весом 40,88 карата. Продано на аукционе Sotheby’s Magnificent Jewels за $817 тыс. при эстимейте $709–788 тыс. Фото: Sotheby’s Кольцо с красным бриллиантом весом 1,44 карата. Продано на аукционе Sotheby’s Magnificent Jewels за $1,08 млн при эстимейте $1,01–2,02 млн Фото: Sotheby’s Следующая фотография 1 / 3 Кольцо с розовым бриллиантом весом 12,52 карата. Продано на аукционе Sotheby’s Magnificent Jewels за $3,24 млн при эстимейте $563–900 тыс. Фото: Sotheby’s Кольцо с желтым бриллиантом весом 40,88 карата. Продано на аукционе Sotheby’s Magnificent Jewels за $817 тыс. при эстимейте $709–788 тыс. Фото: Sotheby’s Кольцо с красным бриллиантом весом 1,44 карата. Продано на аукционе Sotheby’s Magnificent Jewels за $1,08 млн при эстимейте $1,01–2,02 млн Фото: Sotheby’s

В тот же день Sotheby’s провел торги Magnificent Jewels, продав 87,4% из 76 лотов на общую сумму более $20 млн. Четырьмя самыми дорогими лотами стали бриллианты фантазийных цветов. Кольцо с 12,52-каратным оранжево-розовым бриллиантом ступенчатой огранки, окруженным треугольными бриллиантами, было продано за более чем $3,2 млн. Неоправленный бриллиант круглой огранки весом 16,73 карата светло-розового цвета — более чем за $1,4 млн. 1,44-каратный красный прямоугольный бриллиант из шахты Аргайл в Австралии — почти за $1,1 млн. А бриллиант насыщенного желтого цвета бриллиантовой огранки весом 40,88 карата — за $817 471.

Phillips The Geneve Jewels: Three

11 ноября

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо с рубином весом 17,97 карата и бриллиантами. Продано на аукционе Phillips The Geneve Jewels: Three за $5,4 млн при эстимейте $4,61–5,4 млн

Фото: Phillips Кольцо с рубином весом 17,97 карата и бриллиантами. Продано на аукционе Phillips The Geneve Jewels: Three за $5,4 млн при эстимейте $4,61–5,4 млн

Фото: Phillips

Третий ювелирный аукцион Phillips в Женеве принес более $13,7 млн, притом что было продано 77% из 113 лотов. Топ-лотами стали три кольца. Кольцо с овальным бирманским негретым рубином весом 17,97 карата в окружении грушевидных бриллиантов было продано за $5,4 млн. Кольцо с колумбийским изумрудом ступенчатой огранки весом 20,49 карата — за $1,5 млн. А кольцо под названием The Red Miracle с бриллиантом фантазийного красного цвета прямоугольной огранки весом 1,21 карата, бесцветными бриллиантами и розовыми сапфирами — за более чем $1,1 млн.

Екатерина Зиборова