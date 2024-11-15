Отравление школьников в Чувашии, новые назначения в Татарстане и рекордные продажи на маркетплейсе

В Чувашии возбуждено уголовное дело после массового заболевания в школе №4 Новочебоксарска. 34 учеников и один педагог обратились в больницы, шестеро детей госпитализированы. У заболевших обнаружен норовирус.

Новым главой Альметьевского района Татарстана стала директор «Татшины» Гюзель Хабутдинова. Она сменила Тимура Нагуманова, который досрочно покинул свой пост и стал помощником раиса Татарстана.

Исполняющим обязанности главы Тукаевского района Татарстана назначен Камиль Назмиев. Он сменил на посту Фаила Камаева, которого прокуратура потребовала отстранить из-за подозрений в получении взятки.

С января по октябрь 2024 года объем продаж через Wildberries в Татарстане составил 71 млрд руб., что вывело республику на первое место в Приволжском федеральном округе. На платформе зарегистрировано 2756 продавцов из Татарстана.

На работу Аэропорта Казани вводились ограничения на прием и отправку рейсов с 13 до 15 часов по московскому времени. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. В это время три самолета были направлены на запасные аэродромы.

В логистическом центре имени Дэн Сяопина, расположенном в Тукаевском районе Татарстана, планируют открыть склад временного хранения до конца года. Строительство комплекса началось в 2023 году и обошлось в 51,5 млрд руб.

Почти 70% импортных грузов в Татарстан доставляются железнодорожным транспортом, из них 84% — товары из Китая.

За девять месяцев 2024 года объемы кредитования в Татарстане снизились на 14%, с наибольшим падением в ипотеке — на 35%. Объем выданных ипотечных кредитов составил 33 млрд руб., что на 19 млрд руб. меньше, чем в прошлом году. Кредиты наличными показали снижение лишь на 9%. В корпоративном сегменте кредитование выросло на 38%, достигнув 337 млрд руб. Пассивы в розничном сегменте увеличились на 30%, составив 220 млрд руб. В то же время количество выданных автокредитов снизилось на 25%.

Анар Зейналов