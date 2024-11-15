Новым главой Альметьевского района стала директор «Татшины» Гюзель Хабутдинова

Исполняющей обязанности руководителя исполнительного комитета Альметьевского района Татарстана назначена Гюзель Хабутдинова, ранее занимавшая пост директора «Татшины». Решение было принято 15 ноября на внеочередной сессии районного Совета. Об этом сообщает «Татар-информ».

До официального назначения Хабутдиновой предстоит пройти процедуры избрания в Совет Альметьевского района. Она сменила Тимура Нагуманова, возглавлявшего город и район с 2019 года.

Гюзель Хабутдинова — уроженка Альметьевска. Она окончила Казанский государственный университет в 1992 году и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ в 2002 году. Карьеру начала в 1992 году инженером в информационно-вычислительном центре «Татнефти», затем работала экономистом в НГДУ «Альметьевнефть».

В 2007 году Хабутдинова стала заместителем директора ООО «Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"» по экономике и финансам. В 2017 году она временно возглавила предприятие, а с 2019 года стала его директором.

Под руководством Хабутдиновой компания, объединявшая шинный бизнес «Татнефти», включая «Нижнекамскшину» и торговый дом «КАМА», прошла через реорганизацию. После введения санкций активы были проданы «Татнефтехиминвест-холдингу». Предприятие переименовали в «Татшину», а Хабутдинова осталась его руководителем.

Анар Зейналов