В Татарстане зафиксировано замедление темпов кредитования, особенно в ипотеке

В Татарстане наблюдается снижение объемов кредитования в розничном сегменте. За девять месяцев 2023 года выдача кредитов в республике уменьшилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно падение зафиксировано в ипотеке — объем выданных кредитов сократился на 35%. Об этом на встрече с журналистами сообщила единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» Марьям Давлетшина.

По данным банка, за девять месяцев текущего года объем ипотечного кредитования составил 33 млрд рублей, тогда как за аналогичный период 2022 года он достигал почти 52 млрд рублей.

Кредиты наличными показали наименьшее снижение — лишь на 9%, что связано с активным развитием онлайн-каналов выдачи. На данный момент кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Татарстане составляет 262 млрд рублей, увеличившись с начала года на 26%.

В корпоративном сегменте, напротив, зафиксирован рост. Кредитный портфель увеличился на 38% с начала года и достиг 337 млрд рублей. Из них 217 млрд рублей приходится на крупный бизнес, который показал рост на 55%. Средний и малый бизнес также увеличил объемы кредитования на 34%, до 120 млрд рублей.

Пассивы в розничном сегменте выросли более чем на 30% и достигли 220 млрд рублей. Корпоративные пассивы увеличились на 8% и составили 170 млрд рублей.

Также стало известно, что в Татарстане количество выданных автокредитов уменьшилось на 25%.

Анар Зейналов