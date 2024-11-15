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Камиля Назмиева назначили исполняющим обязанности главы Тукаевского района

Исполняющим обязанности главы исполкома Тукаевского района Татарстана избран Камиль Назмиев. Ранее он занимал руководящие должности в ряде муниципалитетов, сообщает газета «Челнинские известия».

Камиль Назмиев сменил Фаила Камаева на посту главы. До этого назначения господин Назмиев работал в Прикамском территориальном управлении Министерства экологии Республики Татарстан.

В июне текущего года прокуратура потребовала отставки главы Тукаевского района Фаила Камаева в связи с утратой доверия. В конце апреля он был арестован по подозрению в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей от представителя коммерческой организации.

Анар Зейналов

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