Склад временного хранения логоцентра им. Дэн Сяопина планируют открыть до конца года

Склад временного хранения в логистическом центре имени Дэн Сяопина планируют открыть до конца декабря текущего года. Об этом сообщил начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Татарстанской таможни Максим Чагочкин на сессии «Драйверы внешней торговли России с Китаем: новые возможности и барьеры» («Коммерсантъ») в рамках форума «Ростки».

Максим Чагочкин в беседе с «Ъ Волга-Урал» отметил, что, хотя планы по открытию склада существуют, все необходимые документы еще не были предоставлены таможне.

Начальник отдела Татарстанской таможни добавил, что в планах также есть создание второго склада временного хранения в логоцентре.

Влас Северин