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Коммерсантъ FM
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Почти 70% импортных грузов в Татарстан доставляются ЖД транспортом

Почти 70% импортных грузов доставляется в Республику Татарстан железнодорожным транспортом. Об этом сообщил начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Татарстанской таможни Максим Чагочкин на сессии «Драйверы внешней торговли России с Китаем: новые возможности и барьеры (Коммерсантъ) в рамках форума «РОСТКИ».

Из общего объема импортных грузов, поступающих в Татарстан, 84% составляют товары из Китая, при этом две трети перевозок осуществляются по железной дороге.

Влас Северин

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