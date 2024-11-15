Почти 70% импортных грузов в Татарстан доставляются ЖД транспортом

Почти 70% импортных грузов доставляется в Республику Татарстан железнодорожным транспортом. Об этом сообщил начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Татарстанской таможни Максим Чагочкин на сессии «Драйверы внешней торговли России с Китаем: новые возможности и барьеры (Коммерсантъ) в рамках форума «РОСТКИ».

Из общего объема импортных грузов, поступающих в Татарстан, 84% составляют товары из Китая, при этом две трети перевозок осуществляются по железной дороге.

Влас Северин