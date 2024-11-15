«Думаю не о возрасте, а о том, как двигаться вперед»

На проходящем в Турине Nitto ATP Finals, итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,25 млн, первая ракетка России Даниил Медведев закончил выступление с одной победой на групповом этапе. В интервью корреспонденту «Ъ» Евгению Федякову 28-летний спортсмен подвел итоги очередного сезона, который он завершает в первой пятерке мирового рейтинга, рассказал о своей тренерской команде и объяснил, как ощущает себя на нынешнем этапе карьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Marco Canoniero / LightRocket / Getty Images Даниил Медведев

Фото: Marco Canoniero / LightRocket / Getty Images

— Даже не взяв в текущем году ни одного титула, вы заканчиваете в топ-5 рейтинга АТР пятый сезон за последние шесть лет. Что вам позволяет сохранять такую стабильность?

— Прежде всего, конечно, мой теннис. Все-таки играю я хорошо. Если же говорить о чертах характера, то, наверное, стремление выжать из себя максимум на тренировках и постоянное желание бороться. Иногда это получается, иногда нет. Но, поскольку в теннисе в течение года ты играешь достаточно много турниров, в конечном счете твой уровень дает соответствующий результат.

— Что вы возьмете с собой в 2025 год из нынешнего сезона?

— Место в рейтинге, с которого я начну следующий год, и желание борьбы, которое испытывал, несмотря на то что мне мешали некоторые вещи.

— Имеете в виду мячи, которые, как вы часто повторяете на пресс-конференциях, в последнее время несколько изменились и не позволяют вам так часто, как раньше, выигрывать очки одним сильным ударом?

— Их в том числе.

— А что точно не хотите брать в следующий сезон?

— Тяжелый вопрос… Наверное, некоторые проигранные матчи. Часто говорят, что поражения учат. Так вот, у меня в этом году было несколько поражений, после которых я уходил с корта и понимал, что ничему не научился.

— Примеры можете привести?

— Так было летом на «мастерсах» в Монреале и Цинциннати. Сходу переходить на хард после выступления на грунте на Олимпиаде было тяжело. А ведь перед парижским грунтом была трава Wimbledon. Но я все равно совершенно не жалею о том, что поехал на Олимпиаду. Это был хороший, нужный опыт.

— В текущем году в Австралии вы сыграли свой шестой финал на турнирах Большого шлема, улучшив собственный рекорд для российских теннисистов. Задумывались о том, чтобы к своей победе на US Open 2021 года добавить еще два титула на мейджорах, став рекордсменом и по этому показателю?

— Конечно, мне хочется сделать это. Рекорды — это всегда хорошо. Наверное, некоторые из тех финалов, которые вы имеете в виду, я мог выиграть. Испытываю ли сейчас обиду по этому поводу? Наверное, да. Но каждый новый турнир — это новый шанс, новый вызов, и я буду продолжать бороться. В конце концов титулы в теннисе — важнее всего.

— В феврале вам исполнится 29 лет. В этом возрасте два ваших знаменитых соотечественника, Евгений Кафельников и Марат Сафин, прощались с теннисом, а, например, швейцарец Стэн Вавринка, наоборот, выходил на свой пик. Вы ощущаете себя ветераном?

— Скажем так: я начинаю чувствовать, что раньше было легче восстанавливаться после каких-то матчей. Возможно, я в 23 года быстрее бегал, летал по корту как на крыльях. Зато использую опыт, накопленный в течение нескольких сезонов. Думаю я не о возрасте, а о том, как двигаться вперед. Сейчас многие играют до 35 лет и даже дольше. Подобная тенденция прослеживается не только в теннисе, но и в других видах спорта. Думаю, что спортсмены в массе своей стали более внимательно, чем раньше, следить за питанием и режимом. И еще очень важно по возможности иметь рядом грамотного физиотерапевта.

— Вот уже более семи лет вы работаете с французским тренером Жилем Сервара. Считается, что, когда теннисист столь долго сотрудничает с одним и тем же специалистом, тот тоже должен развиваться и прогрессировать. В чем, на ваш взгляд, прогрессирует Сервара?

— Об этом лучше спросить его самого. Я лишь могу сказать, что все эти годы мы не стояли на месте, а старались искать новые пути для движения вперед. Это касается абсолютно всего — методики тренировок, поиска новых ударов, даже стиля общения друг с другом. Иногда наши усилия дают результат, иногда нет. Но в своем желании добиться совершенства мы с Жилем одинаковы. Возможно, он ищет его даже сильнее меня.

— Другой тренер — Жиль Симон, который присоединился к вашему тандему примерно год назад, в следующем сезоне останется в вашей команде?

— Да. Этот год получился тяжелым. Из-за Олимпиады времени для глубокой работы на тренировках оставалось меньше, поэтому Симону было трудно сразу внести большой вклад в мою подготовку. Он пытался делать это понемногу, в основном на турнирах Большого шлема, но там глобально ничего не поменяешь. В этом году мы с Симоном познакомились поближе, неплохо узнали друг друга. Теперь постараемся вместе провести тщательную предсезонную подготовку и посмотрим, что из этого получится. Не буду вдаваться в подробности, но у меня есть идея, как улучшить свою игру теми мячами, которые используются сейчас. Не факт, что она сработает. Но мне надо постараться найти способ снова побеждать Янника Синнера, которому я за последние месяцы проигрывал столько раз.

— Сколько продлится отпуск и как вы его проведете?

— Отдыхать буду примерно две недели недалеко от дома — на юге Франции.

— В текущем году до Australian Open вы не играли официальных турниров. Как поступите через два месяца?

— Австралию я снова буду играть с листа.