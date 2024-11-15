Поэтессу Веронику Долину задержали в аэропорту Москвы из-за незадекларированных лекарств

В московском аэропорту Жуковский задержали поэтессу Веронику Долину, прилетевшую из Израиля. СМИ сообщили, что поводом для задержания стали незадекларированные сильнодействующие лекарства. Сама госпожа Долина в разговоре с Msk1.ru сказала, что она «находится дома и с ней все хорошо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Долина

Фото: страница Вероники Долиной в соцсети Вероника Долина

Фото: страница Вероники Долиной в соцсети

О задержании Вероники Долиной стало известно сегодня утром, 15 ноября. По данным источника «РЕН ТВ», сотрудники таможни изъяли у нее блистеры с «Ивалгином», «Трамадол», «Суматруптаном», «Кодеином» и «Бротизоламом». В действиях госпожи Долиной таможенники «усмотрели признаки преступления о контрабанде сильнодействующих веществ», а также «хищение либо вымогательство наркотических или психотропных веществ».

По данным Telegram-канала Shot, поэтесса была отпущена под обязательство о явке. Канал утверждает, что решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

В разговоре с Shot госпожа Долина заявила, что все обнаруженные у нее препараты — «обычные обезболивающие для личного пользования». Как рассказала поэтесса Msk1.ru, в поездки она всегда отправляется с лекарствами. Веронике Долиной 68 лет. Она известная советская и российская артистка, поэтесса и бард. Госпожа Долина — мать кинокритика Антона Долина, признанного в России иноагентом.