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Коммерсантъ FM
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Samsung потратит $7,2 млрд на первый с 2017 года обратный выкуп акций

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics объявила о планах обратного выкупа акций на сумму 10 трлн вон ($7,2 млрд). Samsung заявила, что хочет тем самым «повысить стоимость акционерного капитала» и собирается в течение года выкупить 50,1 млн обычных акций и 6,9 млн привилегированных акций. Заявление Samsung стало неожиданностью для инвесторов, после него акции компании выросли на 7,2% — самый значительный однодневный рост с 2020 года. Компания проводит обратный выкуп впервые с 2017 года: тогда она выкупила акции на 20,7 трлн вон ($14,8 млрд).

В конце октября Samsung сообщила о росте выручки на 17% и прибыли на 73% в третьем квартале. Несмотря на хорошие общие результаты, инвесторов продолжают беспокоить показатели подразделения по производству полупроводников: его квартальная выручка снизилась на 40%. Samsung уже заявляла, что рассчитывает на рост продаж собственных продвинутых чипов для систем искусственного интеллекта, где она в последнее время отставала от своих конкурентов в лице американской Nvidia и южнокорейской SK Hynix.

Яна Рождественская

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