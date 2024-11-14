ЦБ обвинил компании группы ПИК в манипулировании при сделках с акциями

Банк России выявил случаи манипулирования рынком при совершении сделок с обыкновенными акциями ПАО «ПИК — специализированный застройщик». По данным регулятора, компании «ПИК-Инвестпроект» и «Плаза холдинг» совершали взаимные сделки с бумагами по предварительному соглашению. Это привело к существенным отклонениям спроса, предложения и объема торгов.

Компании подавали поручения с коротким временным интервалом. «ПИК-Инвестпроект» выступала покупателем, а «Плаза холдинг» — продавцом. Большая часть заявок не была видна остальным участникам и выставлялась в «биржевой стакан» (список лимитных заявок на покупку и продажу ценных бумаг, деривативных, товарных или валютных контрактов на бирже) постепенно.

В ЦБ отметили, что действия компаний искажали показатели торговой активности и вводили в заблуждение инвесторов относительно ликвидности акций. Компании нарушили запрет на манипулирование рынком, обеим компаниям направлены предписания о недопущении подобных нарушений в будущем.