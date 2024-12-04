Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В своем кругу

Mercury Color

Когда дело доходит до ярких и броских украшений, коктейльное кольцо с крупным центральным драгоценным камнем, окруженным камнями поменьше,— проверенный способ привлечь внимание. У бренда Mercury с самого его основания в 2015 году можно было найти уникальные экземпляры бриллиантов, изумрудов, сапфиров и других драгоценных камней. А к концу этого года в витринах бутиков засверкали кольца с турмалинами, рубеллитами и танзанитами из коллекции Color.

Предыдущая фотография
Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом более 21 карата, бриллианты

Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом более 21 карата, бриллианты

Фото: Mercury

Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом 5,59 карата, бриллианты

Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом 5,59 карата, бриллианты

Фото: Mercury

Следующая фотография
1 / 2

Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом более 21 карата, бриллианты

Фото: Mercury

Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом 5,59 карата, бриллианты

Фото: Mercury

Коктейльные кольца впервые появились в 1920-х годах. Коротко стриженные, одетые в платья без корсетов, женщины «ревущих 20-х» привлекали внимание и своим бунтарским поведением, и своими крупными украшениями. Именно благодаря флепперам, как прозвали молодых эмансипе, коктейльные кольца стали ювелирным символом эпохи. После Великой депрессии в 1940-х годах эти кольца стали надевать не только на вечеринки, но и в дорогие рестораны и оперу. Популярность их временно сошла на нет лишь в 1970-х годах, но они вернулись уже в 1980-х и с тех пор не выходят из моды.

Предыдущая фотография
Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом более 10 карат, бриллианты

Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом более 10 карат, бриллианты

Фото: Mercury

Кольцо Mercury Color, белое золото, рубеллит весом 11,89 карата, бриллианты

Кольцо Mercury Color, белое золото, рубеллит весом 11,89 карата, бриллианты

Фото: Mercury

Следующая фотография
1 / 2

Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом более 10 карат, бриллианты

Фото: Mercury

Кольцо Mercury Color, белое золото, рубеллит весом 11,89 карата, бриллианты

Фото: Mercury

Коктейльные кольца созданы для праздника — они дарят радость и поднимают настроение, подчеркивают индивидуальность и стиль. Ювелиры Mercury хорошо знают своих клиентов — смелых, сильных и независимых — и создают для них эффектные кольца с внушительными драгоценными камнями. В компании также хорошо знают, что именно простота оправы и тщательно подобранные бриллианты лучше всего подчеркивают красоту центрального драгоценного камня.

Овальный танзанит весом 17 карат и 20-каратный прямоугольный зеленый турмалин окружают 14 бесцветных бриллиантов общим весом более 4 карат, а рядом с 12-каратным прямоугольным танзанитом расположились два бриллиантовых багета. Овальный рубеллит весом 11,89 карата и овальный 10-каратный зеленый турмалин выступают в сопровождении грушевидных бриллиантов. А прямоугольный зеленый турмалин дополняет композиция из бриллиантов грушевидных и круглых.

Предыдущая фотография
Кольцо Mercury Color, белое золото, танзанит весом 17 карат, бриллианты

Кольцо Mercury Color, белое золото, танзанит весом 17 карат, бриллианты

Фото: Mercury

Кольцо Mercury Color, белое золото, танзанит весом около 12 карат, бриллианты

Кольцо Mercury Color, белое золото, танзанит весом около 12 карат, бриллианты

Фото: Mercury

Следующая фотография
1 / 2

Кольцо Mercury Color, белое золото, танзанит весом 17 карат, бриллианты

Фото: Mercury

Кольцо Mercury Color, белое золото, танзанит весом около 12 карат, бриллианты

Фото: Mercury

Каждое кольцо Mercury Color уникально. Его индивидуальность, редкость и красота всегда привлекают внимание. К тому же коктейльные кольца давно стали классикой и не подвластны быстротечным веяниям моды.

Екатерина Зиборова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...