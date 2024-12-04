В своем кругу

Когда дело доходит до ярких и броских украшений, коктейльное кольцо с крупным центральным драгоценным камнем, окруженным камнями поменьше,— проверенный способ привлечь внимание. У бренда Mercury с самого его основания в 2015 году можно было найти уникальные экземпляры бриллиантов, изумрудов, сапфиров и других драгоценных камней. А к концу этого года в витринах бутиков засверкали кольца с турмалинами, рубеллитами и танзанитами из коллекции Color.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом более 21 карата, бриллианты Фото: Mercury Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом 5,59 карата, бриллианты Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 2 Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом более 21 карата, бриллианты Фото: Mercury Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом 5,59 карата, бриллианты Фото: Mercury

Коктейльные кольца впервые появились в 1920-х годах. Коротко стриженные, одетые в платья без корсетов, женщины «ревущих 20-х» привлекали внимание и своим бунтарским поведением, и своими крупными украшениями. Именно благодаря флепперам, как прозвали молодых эмансипе, коктейльные кольца стали ювелирным символом эпохи. После Великой депрессии в 1940-х годах эти кольца стали надевать не только на вечеринки, но и в дорогие рестораны и оперу. Популярность их временно сошла на нет лишь в 1970-х годах, но они вернулись уже в 1980-х и с тех пор не выходят из моды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом более 10 карат, бриллианты Фото: Mercury Кольцо Mercury Color, белое золото, рубеллит весом 11,89 карата, бриллианты Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 2 Кольцо Mercury Color, белое золото, турмалин весом более 10 карат, бриллианты Фото: Mercury Кольцо Mercury Color, белое золото, рубеллит весом 11,89 карата, бриллианты Фото: Mercury

Коктейльные кольца созданы для праздника — они дарят радость и поднимают настроение, подчеркивают индивидуальность и стиль. Ювелиры Mercury хорошо знают своих клиентов — смелых, сильных и независимых — и создают для них эффектные кольца с внушительными драгоценными камнями. В компании также хорошо знают, что именно простота оправы и тщательно подобранные бриллианты лучше всего подчеркивают красоту центрального драгоценного камня.

Овальный танзанит весом 17 карат и 20-каратный прямоугольный зеленый турмалин окружают 14 бесцветных бриллиантов общим весом более 4 карат, а рядом с 12-каратным прямоугольным танзанитом расположились два бриллиантовых багета. Овальный рубеллит весом 11,89 карата и овальный 10-каратный зеленый турмалин выступают в сопровождении грушевидных бриллиантов. А прямоугольный зеленый турмалин дополняет композиция из бриллиантов грушевидных и круглых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо Mercury Color, белое золото, танзанит весом 17 карат, бриллианты Фото: Mercury Кольцо Mercury Color, белое золото, танзанит весом около 12 карат, бриллианты Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 2 Кольцо Mercury Color, белое золото, танзанит весом 17 карат, бриллианты Фото: Mercury Кольцо Mercury Color, белое золото, танзанит весом около 12 карат, бриллианты Фото: Mercury

Каждое кольцо Mercury Color уникально. Его индивидуальность, редкость и красота всегда привлекают внимание. К тому же коктейльные кольца давно стали классикой и не подвластны быстротечным веяниям моды.

Екатерина Зиборова