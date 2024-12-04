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Игра в цвет

«Возрождение» Cluev

Новая коллекция «Возрождение» ювелирного дома Cluev — это украшения с цветными драгоценными камнями. Основатель бренда Илья Клюев уверен, что цвет напрямую влияет на наше настроение и способен преобразить жизнь.

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Кольцо, белое и желтое золото, морганит весом 10,35 карата, бриллианты

Кольцо, белое и желтое золото, морганит весом 10,35 карата, бриллианты

Фото: Cluev

Кольцо, белое золото, турмалин весом 10,55 карата, разноцветные сапфиры, бриллианты

Кольцо, белое золото, турмалин весом 10,55 карата, разноцветные сапфиры, бриллианты

Фото: Cluev

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Кольцо, белое и желтое золото, морганит весом 10,35 карата, бриллианты

Фото: Cluev

Кольцо, белое золото, турмалин весом 10,55 карата, разноцветные сапфиры, бриллианты

Фото: Cluev

Новая коллекция посвящена эпохе Ренессанса. Возрождение, вечную жизнь и весну как ее начало символизировал зеленый цвет. Вот и главными украшениями новой коллекции дома Cluev стали колье и серьги «Изумрудные звезды». Колье собрано из 534 изумрудных бусин общим весом 379,43 карата с двумя грушевидными изумрудами (20,25 карата) и тремя декоративными мотивами из белого золота с бриллиантами и изумрудами. Насыщенно-зеленый цвет изумрудов и асимметричный дизайн колье вселяют уверенность если не в вечной, то в весьма продолжительной жизни. В серьгах же 74 изумрудные бусины (31,04 карата) подвешены на креплении из белого золота с бриллиантами к двум овальным изумрудам весом 4,66 карата.

Еще одно заметное колье коллекции — «Праздник венков из роз» — названо в честь одноименной картины Альбрехта Дюрера. Чокер из ярко-зеленых цаворитов с розово-красной каплей грушевидного рубеллита по центру напоминает бархатную ленту с ювелирной подвеской, которая часто встречается на ренессансных портретах.

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Браслет, белое золото, морганиты общим весом 24,86 карата, бриллианты

Браслет, белое золото, морганиты общим весом 24,86 карата, бриллианты

Фото: Cluev

Колье «Изумрудные звезды», белое золото, центральные изумруды общим весом 20,25 карата, изумруды, бриллианты

Колье «Изумрудные звезды», белое золото, центральные изумруды общим весом 20,25 карата, изумруды, бриллианты

Фото: Cluev

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Браслет, белое золото, морганиты общим весом 24,86 карата, бриллианты

Фото: Cluev

Колье «Изумрудные звезды», белое золото, центральные изумруды общим весом 20,25 карата, изумруды, бриллианты

Фото: Cluev

Зеленый цвет есть и в кольце, инкрустированном желтыми и зелеными сапфирами, с десятикаратным зеленым турмалином по центру. А также в кольце «Афина Паллада» с равновеликими травянисто-зеленым и оранжевато-розовым турмалинами общим весом 9,51 карата и серьгах «Эпоха контрастов» с двумя рубинами, к каждому из которых прикреплен изумрудно-зеленый турмалин (общим весом 1,14 и 7,33 карата соответственно). Турмалины сверкают и на разомкнутом браслете «Осенний каштан», но уже оранжевого и желтого цветов в обрамлении разноцветных сапфиров.

Длинное гибкое колье «Венера у моря» вдохновлено «Рождением Венеры» Сандро Боттичелли. Украшение собрано из 75 нежно-розовых и светло-зеленых круглых турмалинов с центральным «арбузным» турмалином весом 20,67 карата. В пару к колье предлагается гибкий одноименный браслет в той же цветовой гамме. Идею развивает нежно-розовый морганит серьезного веса в 10,35 карата, установленный в кольцо-солитер, и 74 грушевидных морганита общим весом 24,86 карата на гибком браслете из белого золота с бриллиантами. А тему прекрасного — брошь «Источник» из морской ракушки и белого золота с бриллиантами, рубинами и шпинелью.

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Серьги «Эпоха контрастов», белое золото, рубины, турмалины общим весом 7,33 карата

Серьги «Эпоха контрастов», белое золото, рубины, турмалины общим весом 7,33 карата

Фото: Cluev

Кольцо «Глубина небес», белое золото, сапфир весом 10,82 карата, бриллианты

Кольцо «Глубина небес», белое золото, сапфир весом 10,82 карата, бриллианты

Фото: Cluev

Колье «Венера у моря», белое золото, центральный турмалин весом 20,67 карата, турмалины, бриллианты

Колье «Венера у моря», белое золото, центральный турмалин весом 20,67 карата, турмалины, бриллианты

Фото: Cluev

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Серьги «Эпоха контрастов», белое золото, рубины, турмалины общим весом 7,33 карата

Фото: Cluev

Кольцо «Глубина небес», белое золото, сапфир весом 10,82 карата, бриллианты

Фото: Cluev

Колье «Венера у моря», белое золото, центральный турмалин весом 20,67 карата, турмалины, бриллианты

Фото: Cluev

В пурпурных одеждах в эпоху Возрождения изображали святых, ангелов и знать. Вполне мирские кольцо и серьги «Пурпурная лента» из белого золота с аметистами напомнят об этом. А кольцо «Глубина небес» с десятикаратным овальным сапфиром и десятью грушевидными бриллиантами по бокам, по пять с каждой стороны, расскажет о синеве небосводов на фресках живописца эпохи Проторенессанса Джотто.

Анна Круглова

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