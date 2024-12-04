Море снаружи

В бутиках MIUZ Diamonds появились украшения с жемчугом Южных морей, объединенные в коллекцию Royal Pearl. Бренд не без оснований гордится новинками, ведь жемчуг Южных морей — одна из самых редких и прекрасных разновидностей культивированного жемчуга в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украшения коллекции Royal Pearl из белого и желтого золота с жемчугом Южных морей и бриллиантами Фото: MIUZ Diamonds Украшения коллекции Royal Pearl из белого и желтого золота с жемчугом Южных морей и бриллиантами Фото: MIUZ Diamonds Следующая фотография 1 / 2 Украшения коллекции Royal Pearl из белого и желтого золота с жемчугом Южных морей и бриллиантами Фото: MIUZ Diamonds Украшения коллекции Royal Pearl из белого и желтого золота с жемчугом Южных морей и бриллиантами Фото: MIUZ Diamonds

Большой размер, ограниченная территория культивирования и длительный период роста отличают жемчужины Южных морей от всех остальных. Их выращивают в устрицах pinctada maxima, которые встречаются в основном у берегов Австралии, Индонезии и Филиппин. Эти устрицы намного крупнее тех, что производят пресноводный жемчуг и жемчуг акойя, и встречаются реже. Ныряльщикам приходится искать их на глубине до 80 метров под водой, и только после того, как устрицы собраны, специалисты жемчужных ферм приступают к производству жемчужин. Для этого в мягкую ткань устрицы помещают кусочек песка, который она начинает окутывать слоями перламутра. Процесс формирования жемчужины Южных морей занимает около двух-трех лет, срок довольно длительный — для сравнения: жемчужины акойя формируются почти вдвое быстрее, поэтому вероятность появления изъянов высока. Чем более идеально круглая жемчужина, тем она ценнее. Но и деформированные экземпляры, испещренные круговыми линиями и гребнями, которые еще называют барочными жемчужинами, всегда были востребованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украшения коллекции Royal Pearl из белого и желтого золота с жемчугом Южных морей и бриллиантами Фото: MIUZ Diamonds Украшения коллекции Royal Pearl из белого и желтого золота с жемчугом Южных морей и бриллиантами Фото: MIUZ Diamonds Следующая фотография 1 / 2 Украшения коллекции Royal Pearl из белого и желтого золота с жемчугом Южных морей и бриллиантами Фото: MIUZ Diamonds Украшения коллекции Royal Pearl из белого и желтого золота с жемчугом Южных морей и бриллиантами Фото: MIUZ Diamonds

Коллекционеры и дизайнеры ценят жемчужины Южных морей за разнообразие цветов: от белого и серебристого до глубокого медово-золотистого и темно-серого. Еще одна отличительная черта этих жемчужин — особенный мягкий блеск: они скорее светятся, чем сияют. Связано это с их невероятно толстым слоем перламутра, в среднем он составляет 2–4 мм. Размер же самих жемчужин Южных морей начинается от 8–9 мм и может достигать 17–20 мм в диаметре.

В коллекции Royal Pearl от MIUZ Diamonds есть украшения с жемчужинами белоснежными, кремовыми, золотистыми, серебристыми, розоватыми, розовато-серыми и даже серо-зелеными. Все они довольно внушительного размера — 12–14 мм в диаметре. Основу коллекции составляют короткие серьги и серьги-пусеты в белом или желтом золоте с разнообразными вариантами обрамления жемчужин бесцветными бриллиантами. Есть кольца и подвески с одной центральной жемчужиной и бриллиантами вокруг, а также короткое колье из жемчужин светло-лимонного оттенка, разглядывать и любоваться которыми можно бесконечно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украшения коллекции Royal Pearl из белого и желтого золота с жемчугом Южных морей и бриллиантами Фото: MIUZ Diamonds Украшения коллекции Royal Pearl из белого и желтого золота с жемчугом Южных морей и бриллиантами Фото: MIUZ Diamonds Следующая фотография 1 / 2 Украшения коллекции Royal Pearl из белого и желтого золота с жемчугом Южных морей и бриллиантами Фото: MIUZ Diamonds Украшения коллекции Royal Pearl из белого и желтого золота с жемчугом Южных морей и бриллиантами Фото: MIUZ Diamonds

Остается лишь добавить, что с тех пор, как в 1910-х годах в Японии научились выращивать культивированный жемчуг, короткие жемчужные серьги и жемчужное колье заслуженно занимают свое место в списке десяти украшений, которые должны быть в каждой ювелирной коллекции. И если в середине ХХ века нитки жемчуга ассоциировались с официальным стилем и солидным возрастом, то сегодня их любят все. К тому же жемчуг Южных морей по-прежнему высоко ценится.

Екатерина Зиборова