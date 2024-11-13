Львова-Белова анонсировала создание центров пребывания детей с родителями
В России появятся центры совместного пребывания детей и родителей, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, только в 2% случаев причиной помещения ребенка в специализированный стационар становится жестокое обращение родителей. Во всех остальных случаях, как считает детский омбудсмен, проблему можно «отрабатывать без разлучения семьи».
Мария Львова-Белова
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Важным шагом для института уполномоченных станет создание новой инфраструктуры — центров пребывания совместного детей и родителей, когда мы не разлучаем их, а помещаем в такие стационары и одновременно работаем и с семьей, и с ребенком»,— сказала госпожа Львова-Белова журналистам в Новосибирске (цитата по «Интерфаксу»).
Аппарат омбудсмена проводит всероссийскую инспекцию — проверяет госпрограммы, бюджеты, органы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних. Итогом должно стать переформатирование размещения детей в интернатах на работу с семьями.
О позиции детского омбудсмена по проблематике сохранения семьи — в публикации «Ъ» «Дети и другие традиционные ценности».