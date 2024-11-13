Компания группы «Черкизово» покупает «Утиные фермы» за 850 млн рублей

АО «Куриное царство», которое входит в группу «Черкизово», стало победителем торгов по продаже производственно-технологического комплекса обанкротившегося ООО «Утиные фермы». Компания, имеющая преимущественное право выкупа имущества, предложила цену 850,01 млн руб. Второй участник конкурса — ООО «Племенной конный завод “Дубровский”» (входит в агрохолдинг «Равис»), от участия отказался. Сообщение о результатах торгов опубликовано на Федресурсе.

Кроме «Куриного царства» на участие в торгах заявился ООО «Родниковский свинокомплекс», предложивший цены 870 млн руб. Но компанию не допустили до конкурса.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», закрытый аукцион был объявлен 7 ноября. Начальная цена предприятия составляла 845 млн руб. В соответствии с решением суда, принятого в рамках дела о банкротстве «Утиных ферм» в мае, участвовать в торгах могли только две компании, имеющие преимущественное право выкупа объекта — «Куриное царство» и ПКЗ «Дубровский».

Сейчас арбитражный суд региона рассматривает ходатайство «дочки» «Рависа» о разрешении разногласий между арбитражным управляющим и участниками дела по поводу условий проведения закрытого конкурса по продаже «Утиных ферм». Заявитель настаивал на начальной цене 308 млн руб. Это заявление оставлено без движения до 9 декабря. 11 ноября ПКЗ «Дубровский» направил в суд ходатайство о принятии обеспечительным мер по своему заявлению в виде приостановления проведения торгов, назначенных на 12 ноября, но получил отказ.