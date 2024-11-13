Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Компания группы «Черкизово» покупает «Утиные фермы» за 850 млн рублей

АО «Куриное царство», которое входит в группу «Черкизово», стало победителем торгов по продаже производственно-технологического комплекса обанкротившегося ООО «Утиные фермы». Компания, имеющая преимущественное право выкупа имущества, предложила цену 850,01 млн руб. Второй участник конкурса — ООО «Племенной конный завод “Дубровский”» (входит в агрохолдинг «Равис»), от участия отказался. Сообщение о результатах торгов опубликовано на Федресурсе.

Кроме «Куриного царства» на участие в торгах заявился ООО «Родниковский свинокомплекс», предложивший цены 870 млн руб. Но компанию не допустили до конкурса.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», закрытый аукцион был объявлен 7 ноября. Начальная цена предприятия составляла 845 млн руб. В соответствии с решением суда, принятого в рамках дела о банкротстве «Утиных ферм» в мае, участвовать в торгах могли только две компании, имеющие преимущественное право выкупа объекта — «Куриное царство» и ПКЗ «Дубровский».

Сейчас арбитражный суд региона рассматривает ходатайство «дочки» «Рависа» о разрешении разногласий между арбитражным управляющим и участниками дела по поводу условий проведения закрытого конкурса по продаже «Утиных ферм». Заявитель настаивал на начальной цене 308 млн руб. Это заявление оставлено без движения до 9 декабря. 11 ноября ПКЗ «Дубровский» направил в суд ходатайство о принятии обеспечительным мер по своему заявлению в виде приостановления проведения торгов, назначенных на 12 ноября, но получил отказ.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...