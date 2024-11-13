Букеровскую премию 2024 года получила британская писательница Саманта Харви

Британская писательница Саманта Харви была удостоена Букеровской премии за роман «На орбите» (Orbital), говорится в заявлении на официальном сайте премии. Книга является первым удостоенным Букеровской премии произведением, действие которого происходит в космосе. Писательница стала первой с 2019 года женщиной, получившей награду.

Роман госпожи Харви повествует об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). Произведение отмечено «за красоту и амбициозность», сказал председатель жюри Эдмунд де Ваал.

По данным организаторов, Саманта Харви стала первой женщиной, получившей эту премию с 2019 года. Как следует из заявления, Харви получит 50 тысяч фунтов стерлингов (64,3 тысячи долларов) и трофей, который ей вручил победитель Букеровской премии 2023 года ирландский писатель Пол Линч.

Букеровская премия была учреждена в 1968 году, вручать ее начали через год. Первым лауреатом стал британский писатель Перси Ховард Ньюби за роман «За это придется ответить». До 2014 года награду могли получить только граждане Великобритании, Ирландии и стран, входящих в британское Содружество наций.