«''Гардероб'' для ваших часов»
Энрик Гоше, Hegid
Энрик Гоше — один из трех основателей молодой французской часовой марки Hegid (Horlogerie Evolutive Globale Identite Differente, «Глобальная эволюция часового искусства, другая идентичность»). Вместе с Грегори Гоше и Эмериком Делаландром они предложили концепцию «развития» часов, способных со временем менять облик по желанию владельца.
Сооснователь марки Hegid Энрик Гоше
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
— Сейчас многие марки предлагают собрать часы из предоставленных элементов, словно кубиков лего. В чем ваше отличие?
— Мы предлагаем не только сконфигурировать себе часы, один раз и навсегда, но и развивать затем их во времени. Добавлять к ним другие элементы, другие корпуса, другие ремешки, которые мы продаем отдельно, так, как это делают с одеждой. У нас можно купить «новое платье» для часов. Мы поставляем их с деревянным ларцом-коробкой. Это «гардероб» для ваших часов Hegid, где могут храниться детали, способные полностью изменить облик модели.
— И для этого не потребуется помощь часовщика?
— В этом-то и состоит наше изобретение — без специальных инструментов и особых навыков можно всего за 15 секунд вынуть капсулу с механизмом из одного корпуса и установить в другой. Вот, например, эта капсула с калибром создана для часов ныряльщика, она водонепроницаема до 100 метров, имеет завинчивающую коронку, у нее есть противоударная система. В основе удобные и прочные часы, а к ним могут подойти разные варианты корпуса, которые изменят функцию и стиль, разные ремешки — кожаные или текстильные.
— Мне кажется, людям всегда трудно выбирать. Вы не боитесь поставить своих клиентов перед слишком большим выбором?
— То, что нами придумано, очень здорово, не постесняюсь похвастаться, но это и вправду в чем-то противоречит логике коммерции. Как правило, людям нужна вещь, которая уже придумана, где все выбрано для них заранее. Маркетинг этому научил: купи и не заботься больше ни о чем. Но мы не выпускаем отдельно, например, браслет. Мы выпускаем готовые часы, и эти часы имеют дополнительные элементы, которые можно приобрести сразу или докупить потом. Конечно, чаще всего покупают круглые классические модели. Мало кто сразу рискнет купить за €3 тыс. часы с корпусом сложной формы. Но потом все видят, что, если добавить сменный корпус всего за €300, это позволит менять часы и вместо одной модели иметь две.
— Когда я смотрел ваш конфигуратор, то отметил, что многие капсулы и дополнительные элементы уже раскуплены. Не путь ли это к рекламе Форда «выбрать машину любого цвета при условии, что он будет черным»?
— Это сделано для того, чтобы наши клиенты, которые уже купили те самые элементы, могли продолжать пользоваться конфигуратором, примеряя новые варианты к уже имеющимся у них. Что продано, то продано, мы не намерены повторяться, то, что исчерпано, больше никогда не окажется в продаже.
— У вас появился собственный механизм. Зачем он вам, неужели существующие на рынке готовые калибры вас не устраивают?
Новый механизм марки Hegid Calibre Specimen FE-01
Фото: Hegid
— Нас вполне устраивал калибр Sellita. Разумеется, наш Calibre Specimen FE-01 мы не создавали с нуля. Это механизм France Ebauches, который мы модифицировали и персонализировали. France Ebauches — французская фабрика, созданная в 1967 году, которая производила миллионы механизмов вплоть до кризиса кварца. Потом фабрика закрылась, сейчас они принадлежат швейцарской Festina, владелице Soprod. Производство Soprod ведется по обе стороны границы — и во Франции, и в Швейцарии.
Мы организовали производство в Мэш в департаменте Ду, получив на 95–98% механизм Made in France.
— Ваши знаменитые соседи в Париже размещают часовое производство в Швейцарии, но ведь никто не скажет, что Chanel или Cartier — не французские марки.
— Когда мы начинали, мы пытались работать со швейцарцами, потому что они известны и надежны, с азиатскими производителями, потому что они дешевле, но, когда мы поняли, что Швейцария пользуется французскими предприятиями и часовщиками, мы решили зайти с другой стороны. Мы взяли напрокат машину, объехали весь департамент Ду и нашли множество предприятий, которые работали для Швейцарии со швейцарским качеством. И тогда мы решили, что будем даже не просто Made in France, а Hegid Paris, и открыли наш бутик возле Вандомской площади и рю де ла Пэ.
— Сколько часов в год вы производите?
— Мы не сообщаем цифры, но это скорее сотни, чем тысячи. Мы собираем их в двух мастерских. Специальные заказы и прототипы изготавливаются в Париже, а серии производятся в Шаркемоне, в том же департаменте Ду, где делаются капсулы и корпуса. Мы очень горды тем, что все сделано во Франции, в Европе, редкий случай для часов ценой меньше €3 тыс.
— Вы продаете ваши часы на сайте?
— Нет, в сети мы не продаем, у нас нет такого количества часов, чтобы ответить на все запросы интернета, кроме того, для нас важно, чтобы клиенты могли прийти сюда, посмотреть, подержать часы в руках, поиграть с ними. Интернет для нас — только средство коммуникации.