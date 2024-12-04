Энрик Гоше — один из трех основателей молодой французской часовой марки Hegid (Horlogerie Evolutive Globale Identite Differente, «Глобальная эволюция часового искусства, другая идентичность»). Вместе с Грегори Гоше и Эмериком Делаландром они предложили концепцию «развития» часов, способных со временем менять облик по желанию владельца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сооснователь марки Hegid Энрик Гоше

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Сооснователь марки Hegid Энрик Гоше

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

— Сейчас многие марки предлагают собрать часы из предоставленных элементов, словно кубиков лего. В чем ваше отличие?

— Мы предлагаем не только сконфигурировать себе часы, один раз и навсегда, но и развивать затем их во времени. Добавлять к ним другие элементы, другие корпуса, другие ремешки, которые мы продаем отдельно, так, как это делают с одеждой. У нас можно купить «новое платье» для часов. Мы поставляем их с деревянным ларцом-коробкой. Это «гардероб» для ваших часов Hegid, где могут храниться детали, способные полностью изменить облик модели.

— И для этого не потребуется помощь часовщика?

— В этом-то и состоит наше изобретение — без специальных инструментов и особых навыков можно всего за 15 секунд вынуть капсулу с механизмом из одного корпуса и установить в другой. Вот, например, эта капсула с калибром создана для часов ныряльщика, она водонепроницаема до 100 метров, имеет завинчивающую коронку, у нее есть противоударная система. В основе удобные и прочные часы, а к ним могут подойти разные варианты корпуса, которые изменят функцию и стиль, разные ремешки — кожаные или текстильные.

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— Мне кажется, людям всегда трудно выбирать. Вы не боитесь поставить своих клиентов перед слишком большим выбором?

— То, что нами придумано, очень здорово, не постесняюсь похвастаться, но это и вправду в чем-то противоречит логике коммерции. Как правило, людям нужна вещь, которая уже придумана, где все выбрано для них заранее. Маркетинг этому научил: купи и не заботься больше ни о чем. Но мы не выпускаем отдельно, например, браслет. Мы выпускаем готовые часы, и эти часы имеют дополнительные элементы, которые можно приобрести сразу или докупить потом. Конечно, чаще всего покупают круглые классические модели. Мало кто сразу рискнет купить за €3 тыс. часы с корпусом сложной формы. Но потом все видят, что, если добавить сменный корпус всего за €300, это позволит менять часы и вместо одной модели иметь две.

— Когда я смотрел ваш конфигуратор, то отметил, что многие капсулы и дополнительные элементы уже раскуплены. Не путь ли это к рекламе Форда «выбрать машину любого цвета при условии, что он будет черным»?

— Это сделано для того, чтобы наши клиенты, которые уже купили те самые элементы, могли продолжать пользоваться конфигуратором, примеряя новые варианты к уже имеющимся у них. Что продано, то продано, мы не намерены повторяться, то, что исчерпано, больше никогда не окажется в продаже.

— У вас появился собственный механизм. Зачем он вам, неужели существующие на рынке готовые калибры вас не устраивают?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый механизм марки Hegid Calibre Specimen FE-01

Фото: Hegid Новый механизм марки Hegid Calibre Specimen FE-01

Фото: Hegid

— Нас вполне устраивал калибр Sellita. Разумеется, наш Calibre Specimen FE-01 мы не создавали с нуля. Это механизм France Ebauches, который мы модифицировали и персонализировали. France Ebauches — французская фабрика, созданная в 1967 году, которая производила миллионы механизмов вплоть до кризиса кварца. Потом фабрика закрылась, сейчас они принадлежат швейцарской Festina, владелице Soprod. Производство Soprod ведется по обе стороны границы — и во Франции, и в Швейцарии.

Мы организовали производство в Мэш в департаменте Ду, получив на 95–98% механизм Made in France.

— Ваши знаменитые соседи в Париже размещают часовое производство в Швейцарии, но ведь никто не скажет, что Chanel или Cartier — не французские марки.

— Когда мы начинали, мы пытались работать со швейцарцами, потому что они известны и надежны, с азиатскими производителями, потому что они дешевле, но, когда мы поняли, что Швейцария пользуется французскими предприятиями и часовщиками, мы решили зайти с другой стороны. Мы взяли напрокат машину, объехали весь департамент Ду и нашли множество предприятий, которые работали для Швейцарии со швейцарским качеством. И тогда мы решили, что будем даже не просто Made in France, а Hegid Paris, и открыли наш бутик возле Вандомской площади и рю де ла Пэ.

— Сколько часов в год вы производите?

— Мы не сообщаем цифры, но это скорее сотни, чем тысячи. Мы собираем их в двух мастерских. Специальные заказы и прототипы изготавливаются в Париже, а серии производятся в Шаркемоне, в том же департаменте Ду, где делаются капсулы и корпуса. Мы очень горды тем, что все сделано во Франции, в Европе, редкий случай для часов ценой меньше €3 тыс.

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— Вы продаете ваши часы на сайте?

— Нет, в сети мы не продаем, у нас нет такого количества часов, чтобы ответить на все запросы интернета, кроме того, для нас важно, чтобы клиенты могли прийти сюда, посмотреть, подержать часы в руках, поиграть с ними. Интернет для нас — только средство коммуникации.

Беседовал Алексей Тарханов