Гонки по часовой стрелке

Новые часы знакомой нам швейцарской марки с кубинскими корнями Cuervo y Sobrinos называются Historiador Nino Farina II. Конечно, не было и не могло быть никакого второго Нино Фарины. Первый победитель «Формулы-1», прославленный гонщик, легенда Италии, игрок со смертью — такой на свете один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нино Фарина во время гонок

Фото: National Motor Museum / Heritage Images / Getty Images Нино Фарина во время гонок

Фото: National Motor Museum / Heritage Images / Getty Images

Номер II относится к часам. Это уже второе издание мемориальной серии — первое раскупили мгновенно. У этого успеха есть по крайней мере две причины: качество самих часов и фантастическая история человека, которому они посвящены.

Вторая модель не повторяет первую — та вышла лишь в голубом и бордовом, новая сочетает сразу несколько цветов, напоминающих о красавице Alfa Romeo 158, на которой Нино Фарина стал чемпионом мира 3 сентября 1950 года на трассе в Монце. В честь его знаменитой гоночной машины число выпущенных Historiador Nino Farina II ограничено 158 экземплярами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый хронограф Cuervo y Sobrinos выпущен в честь знаменитого итальянского автогонщика Нино Фарины (1906–1966)

Фото: J. Wilds / Keystone / Getty Images Новый хронограф Cuervo y Sobrinos выпущен в честь знаменитого итальянского автогонщика Нино Фарины (1906–1966)

Фото: J. Wilds / Keystone / Getty Images

Красные стрелки лазурно-голубых счетчиков хронографа — в честь красного цвета кузова Alfa Romeo 158, напоминавшей вытянутую сигару — скорее фюзеляж самолета, чем автомобиля. Центральная секундная стрелка и часть лазурной тахиметрической шкалы с надписью Velocidad — как зеленый четырехлистный клевер на боку знаменитой «Альфетты».

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Циферблат, несмотря на очевидные намеки на автомобильный дизайн прошлого века, выглядит очень современно. Даже размер стального корпуса 40 мм следует нынешней моде на небольшие часы, подходящие как для мужского, так и для женского запястья. Рисунок подчеркнуто мощных креплений для ремешка, простроченного на манер оплетки руля, скругленные бока корпуса — это тоже сочетание реальных винтажных элементов с художественной стилизацией.

Новая модель Cuervo y Sobrinos создана в стиле классических «автомобильных» часов ХХ века, таких как Carrera и Monaco у TAG Heuer или Mille Miglia у Chopard, с их выделенными счетчиками хронографа, цветами и деталями циферблата в честь знаменитых гонок, тахиметрической шкалой, винтажным корпусом и ремешками, напоминающими оплетку руля или рисунки протектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нино Фарино после церемонии награждения

Фото: Douglas Miller / Keystone / Getty Images Нино Фарино после церемонии награждения

Фото: Douglas Miller / Keystone / Getty Images

«Мотор» часов Nino Farina II — швейцарский механизм с автоматическим подзаводом CyS 8129. Это персонализированный вариант надежного ETA 2894 с запасом хода в 42 часа. На роторе автоподзавода выгравировано имя марки Cuervo y Sobrinos, а на стекле задней крышки — посвящение герою издания и подпись Нино Фарины.

Эмилио Джузеппе Фарина (1906–1966), которого прозвали Нино, учился на адвоката, защитил диссертацию по политологии, но, к ужасу родителей, стал автогонщиком. Он выводил на трассу едва ли не все итальянские гоночные болиды Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari. Участвовал во всех гонках, до которых мог дотянуться, от Ливии до Буэнос-Айреса. А в 1950 году за рулем Alfa Romeo 158 выиграл самую первую гонку чемпионата мира среди пилотов «Формулы-1» и по итогам сезона стал первым гонщиком, завоевавшим этот титул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На стекле задней крышки — посвящение герою «Primero campeon mundial» и подпись Нино Фарины

Фото: Cuervo y Sobrinos На стекле задней крышки — посвящение герою «Primero campeon mundial» и подпись Нино Фарины

Фото: Cuervo y Sobrinos

Как рассказывают, он больше всего любил сам процесс гонки, соглашаясь иногда выступать не за честь марки, а на частных машинах, на свой страх и риск. Он любил опасность, это было частью не только его образа, но и его характера. Нино Фарина жил так стремительно, что даже покинул наш мир на скорости 180 километров в час — именно это показал при расследовании погубившей его катастрофы спидометр машины, которая вынесла Нино Фарину с мокрого французского шоссе в Савойе.

«Нино Фарина был человеком мужества, на грани невероятного, способным на самые смелые поступки, которые часто и приносили ему победу. Великий спортсмен, за жизнь которого всегда приходилось опасаться...» — сказал Энцо Феррари, которому гонщик не раз приносил призы на мировых состязаниях. Часы Cuervo y Sobrinos напомнят о нем и о минутах и секундах, которые были для него дороже жизни.

Алексей Тарханов