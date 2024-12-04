Смотрите, кто пришел

Каждый год в столице часового дела Женеве на Grand Prix d’Horlogerie de Geneve называют лучшие часы года, а затем лучшие часовщики подымаются на сцену и произносят дозволенные речи. В этом ноябре уже в 24-й раз. С 2001 года менялись часы-победители, реже менялись лица — круг мастеров и владельцев часовых марок не так широк, как оскаровские списки режиссеров и актеров. Но для тех, кто наблюдает за этим процессом более двадцати лет, в этом году изменения стали очевидными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Тарханов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Алексей Тарханов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Еще когда я был в жюри, разговоры часто сводились к тому, что конкурс дивно процветет, когда в нем станут участвовать Rolex и Patek Philippe, марки Swatch Group — все те, кто делает погоду на рынке. Если так смотреть, прогресс невелик, из первой пятерки по версии Morgan Stanley и LuxeConsult — Rolex, Cartier, Omega, Audemars Piguet, Patek Philippe — в конкурсе участвовали лишь Audemars Piguet, да и те, в отличие от прошлого года, ушли без призов.

Но, похоже, это совершенно перестало занимать часовщиков: если Rolex не волнует, что решает конкурс, то теперь и конкурс не волнует, будет ли в нем Rolex. Наоборот, раз его нет, на свободное место идут молодые марки, способные заплатить за участие и получающие оценку членов самого профессионального жюри, какое только можно собрать в одной комнате, без опасения, что члены этого жюри убьют друг друга. Это медицинский осмотр и профессиональный аудит, который стоит не так уж дорого.

Уже дальше можно быть недовольным и ворчать на предвзятость, но, если уж ты выиграл, все сочтут, что это не случайно, тем более если эти победы повторяются. На Гран-при пишется история новых альтернативных лидеров часового дела. Возможно, однажды они тоже зазнаются и перестанут участвовать, получив свою долю побед, как это сделал, например, Франсуа-Поль Журн. Это сейчас он измеряет свою славу миллионными ценами на аукционах, а когда-то это были только премии и три «Золотые стрелки». «Я перестал участвовать,— сказал мне марселец Журн в одном интервью,— потому что меня бы застрелили конкуренты, нельзя же все время выигрывать».

Новые марки, с некоторыми из создателей которых мы поговорили в этом номере, стремятся занять свою часть рынка — не только часов средней ценовой категории, которую покидают, повышая цены, большие марки, но и самых дорогих. Пример Ришара Милля, который, не оставляя позиций «нишевой» марки, поднялся со своими Richard Mille на шестое место по прибылям в мире, придает им сил. Значит, до сих пор все возможно в самом традиционном мире часовщиков, и Гран-при это год от года подтверждает.

Алексей Тарханов