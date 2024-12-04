Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Смотрите, кто пришел

Каждый год в столице часового дела Женеве на Grand Prix d’Horlogerie de Geneve называют лучшие часы года, а затем лучшие часовщики подымаются на сцену и произносят дозволенные речи. В этом ноябре уже в 24-й раз. С 2001 года менялись часы-победители, реже менялись лица — круг мастеров и владельцев часовых марок не так широк, как оскаровские списки режиссеров и актеров. Но для тех, кто наблюдает за этим процессом более двадцати лет, в этом году изменения стали очевидными.

Алексей Тарханов

Алексей Тарханов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Алексей Тарханов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Еще когда я был в жюри, разговоры часто сводились к тому, что конкурс дивно процветет, когда в нем станут участвовать Rolex и Patek Philippe, марки Swatch Group — все те, кто делает погоду на рынке. Если так смотреть, прогресс невелик, из первой пятерки по версии Morgan Stanley и LuxeConsult — Rolex, Cartier, Omega, Audemars Piguet, Patek Philippe — в конкурсе участвовали лишь Audemars Piguet, да и те, в отличие от прошлого года, ушли без призов.

Но, похоже, это совершенно перестало занимать часовщиков: если Rolex не волнует, что решает конкурс, то теперь и конкурс не волнует, будет ли в нем Rolex. Наоборот, раз его нет, на свободное место идут молодые марки, способные заплатить за участие и получающие оценку членов самого профессионального жюри, какое только можно собрать в одной комнате, без опасения, что члены этого жюри убьют друг друга. Это медицинский осмотр и профессиональный аудит, который стоит не так уж дорого.

Уже дальше можно быть недовольным и ворчать на предвзятость, но, если уж ты выиграл, все сочтут, что это не случайно, тем более если эти победы повторяются. На Гран-при пишется история новых альтернативных лидеров часового дела. Возможно, однажды они тоже зазнаются и перестанут участвовать, получив свою долю побед, как это сделал, например, Франсуа-Поль Журн. Это сейчас он измеряет свою славу миллионными ценами на аукционах, а когда-то это были только премии и три «Золотые стрелки». «Я перестал участвовать,— сказал мне марселец Журн в одном интервью,— потому что меня бы застрелили конкуренты, нельзя же все время выигрывать».

Новые марки, с некоторыми из создателей которых мы поговорили в этом номере, стремятся занять свою часть рынка — не только часов средней ценовой категории, которую покидают, повышая цены, большие марки, но и самых дорогих. Пример Ришара Милля, который, не оставляя позиций «нишевой» марки, поднялся со своими Richard Mille на шестое место по прибылям в мире, придает им сил. Значит, до сих пор все возможно в самом традиционном мире часовщиков, и Гран-при это год от года подтверждает.

Алексей Тарханов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...