Потомственный ювелир Франсуа Арпельс теперь руководит маркой Korloff, существующей с 1978 года. Он уверен, что знаменитый черный бриллиант Korloff, в честь которого назван ювелирный дом, расположенный на парижской рю де ла Пэ, останется талисманом, приносящим успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Korloff Франсуа Арпельс

Фото: Korloff Руководитель Korloff Франсуа Арпельс

Фото: Korloff

— Вы росли в семье ювелиров.

— Я принадлежу к третьему поколению семьи, основавшей Van Cleef & Arpels. Я учился ювелирному делу с детства, умею гранить камни, умею делать модели, умею работать над стратегией. Две огромные потери случились в моей жизни. Ранняя смерть моего отца Пьера Арпельса в 1980-м и продажа Richemont семейного дома на пороге 2000-го. Моя сегодняшняя работа отчасти возвращение чувства дома.

— Что привлекло вас в марке Korloff?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Korloff Iconik из стали с бриллиантами и синим перламутром

Фото: Korloff Korloff Iconik из стали с бриллиантами и синим перламутром

Фото: Korloff

— Прежде всего история, в которой мистика соседствует со смелым расчетом Даниэля Пайассёра, создавшего Korloff в Лионе в 1978 году. У нас за плечами почти полвека. Может быть, по сравнению с соседями с Вандомской площади и рю де ла Пэ это только пятьдесят лет, но это целых пятьдесят!

— О Korloff порой чаще слышишь за рубежом, чем во Франции.

— Уроженец Лиона Даниэль Пайассёр сразу же вывел Korloff на интернациональную арену, не задерживаясь надолго в Париже, марка была представлена и в Азии, и на Ближнем Востоке, и в России, и в Закавказье. Она стала даже больше известна за границей, чем у себя дома. Сейчас нам это очень помогает.

— В каких коллекциях сейчас нуждается марка?

— Важно иметь вещи элегантные, узнаваемые, связанные при этом с нашей историей.

Говоря о легенде черного бриллианта Korloff, мы добавляем черные бриллианты в нашу коллекцию Korlove — бунтарскую, молодежную с оттенком рока. Divine Fougue с бриллиантами в золоте, с ее солнечными, минималистичными формами находится в более высокой ценовой категории. Недавно мы запустили новую коллекцию Lance c современными гибкими браслетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Korloff JDT из стали с бриллиантами и зеленым перламутром

Фото: Korloff Korloff JDT из стали с бриллиантами и зеленым перламутром

Фото: Korloff

— Lance — коллекция унисекс?

— Мужчины все чаще интересуются украшениями. Конечно 90% наших клиентов — женщины, но 10% мужской аудитории — это тоже немало. Кроме Lance мы адресуем мужчинам специальную часовую линию, которая выйдет уже в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Korloff Iconik из стали с бриллиантами и белым перламутром

Фото: Korloff Korloff Iconik из стали с бриллиантами и белым перламутром

Фото: Korloff

— Какие изменения происходят с вашими часовыми коллекциями?

— Мы решили работать с двумя линиями, которые наиболее характерны для Korloff. Первая называется Iconik, в нее входят прямоугольные со скошенными углами часы с разноцветными циферблатами и яркими заменяемыми ремешками. Линия JDT объединяет овальные часы с циферблатами из перламутра, лака, с бриллиантами, очень женственные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Korloff JDT из стали с бриллиантами и черным лаком

Фото: Korloff Korloff JDT из стали с бриллиантами и черным лаком

Фото: Korloff

— Марка Korloff часто поддерживала культурные и спортивные события.

— Даниэль Пайассёр рассказывал мне, как во время матча на первенство мира по шахматам в Лионе он заставил Карпова и Каспарова пожать друг другу руки. Кроме шахматистов он помогал конькобежцам и гольфистам, поддерживал ассоциацию борьбы против СПИДа. Он подружился с «мастером черного» художником Пьером Сулажем, в черных холстах которого видел отсветы граней черного бриллианта Korloff.

— Вы намерены это продолжить?

— Для нас это важно, вы видели, наверное, фильм «Un p’tit truc en plus» (его выход в России намечен на 2025 год под названием «Лучше всех»: действие происходит в летнем лагере для взрослых, страдающих психическими расстройствами.— “Ъ”), огромный успех во Франции — более 10 млн проданных билетов. Я позвонил продюсеру и сказал: «Мы с радостью предоставим вам наши украшения, чтобы ваши актрисы были самыми красивыми на каннской лестнице». Мы подписали соглашение с музеем Сулажа в Родезе, будем ему помогать, а в будущем году устроим там встречу наших друзей и покажем черный Korloff среди картин с разнообразными оттенками черного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Korloff Iconik из стали с бриллиантами и красным гальваническим покрытием

Фото: Korloff Korloff Iconik из стали с бриллиантами и красным гальваническим покрытием

Фото: Korloff

— Вы нечасто его показываете, хотя он гостил в Китае, в России, в ОАЭ?

— Это единственный натуральный черный бриллиант такого размера, 88 карат, который существует в мире. Бесценный, таинственный. В нем есть магия, две его счастливые восьмерки приносят успех Korloff. Это наш талисман.

— Вам известна его история?

— Никто не знает, насколько она правдива. Семья русских иммигрантов, бежавших от революции и взявших с собой черный бриллиант Korloff, рассталась с ним. Неизвестно, как он оказался в руках торговца из Бельгии, который вызвал на встречу Даниэля Пайассёра и сказал ему: «Закрой глаза и протяни руку». Он положил Korloff ему на ладонь, и как только Пайассёр почувствовал, а потом и увидел его, камень буквально покорил его. Еще интереснее, что, когда мы показывали камень ученым, никто не смог сказать, откуда он появился. Одни считают, что он происходит из самых глубин нашей планеты. Другие — что он явился на землю из космоса, как часть метеорита. В общем, у Korloff остается тайна, быть может, это посланник иных миров, временно приземлившийся на рю де ла Пэ.

Беседовал Алексей Тарханов