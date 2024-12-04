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Коммерсантъ FM
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Hublot подымает парус

Алан Рура и его Big Bang

10 ноября из порта французского города Сабль-д’Олон ушли в море яхты Vendee Globe. Среди сорока участников регаты — швейцарец Алан Рура, которому предстоит в одиночку пройти вокруг света под парусом с надписью Hublot.

Яхта участника регаты Vendee Globe Алана Рура

Яхта участника регаты Vendee Globe Алана Рура

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Яхта участника регаты Vendee Globe Алана Рура

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Для 31-летнего спортсмена это третья кругосветка Vendee Globe. На предыдущих он занимал 12-е и 17-е места. «Во время первой я не гнался за результатами, просто узнавал новый, невероятный мир этой гонки. Во второй — был слишком сосредоточен на соревновании. На этот, третий раз я мечтаю вернуть себе ощущение свободы,— говорит он.— Я знаю, что в любую секунду в море может произойти все, что угодно, поэтому я буду наслаждаться каждым моментом гонки».

Vendee Globe не зря называют «Эверестом парусного спорта». Пройти с максимальной скоростью как минимум 24 296 морских миль (или 45 тыс. км) и вернуться в порт — уже подвиг. Это одиночное плавание со строгими правилами: участники не имеют права на помощь, кроме как в ситуации SOS. Все технические проблемы капитан, он же матрос, решает сам. Ни зайти в порт для починки, ни получить еду или пресную воду он не может под угрозой дисквалификации. Обогнув мыс Горн и мыс Доброй Надежды, побывав в самых суровых штормах мирового океана, шкипер должен уцелеть и не сойти с ума за три месяца одиночества, не одичать без нормальной еды и почти без сна.

«Надо держать себя в ежовых рукавицах, и в то же время — не переусердствовать и не сорваться,— говорит Рура.— Это работа по двадцать с лишним часов в сутки, десятки дней, когда есть возможность прерваться на сон только на двадцать минут, не более».

Мы беседуем со шкипером в порту французского Лорьяна, где он живет и тренируется. Рура пригласил нас на свою яхту Hublot класса IMOCA — за два месяца до старта гонки, в которой его будут сопровождать новые часы Hublot Big Bang Unico Sailing Team.

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Алан Рура вырос на палубе и жил под парусом. Это не метафора — его родители воспитывали его во время 11-летней кругосветки. Ходить по морям для него так же естественно, как гулять по улицам

Алан Рура вырос на палубе и жил под парусом. Это не метафора — его родители воспитывали его во время 11-летней кругосветки. Ходить по морям для него так же естественно, как гулять по улицам

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

На руке у Алана Руры — новый посвященный парусному спорту хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

На руке у Алана Руры — новый посвященный парусному спорту хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Фото: Hublot

На руке у Алана Руры — новый посвященный парусному спорту хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

На руке у Алана Руры — новый посвященный парусному спорту хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Фото: Hublot

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Алан Рура вырос на палубе и жил под парусом. Это не метафора — его родители воспитывали его во время 11-летней кругосветки. Ходить по морям для него так же естественно, как гулять по улицам

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

На руке у Алана Руры — новый посвященный парусному спорту хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Фото: Hublot

На руке у Алана Руры — новый посвященный парусному спорту хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Фото: Hublot

Это хронограф с мануфактурным калибром Unico HUB1280 с автоподзаводом и трехдневным запасом хода. Он выполнен в 42-миллиметровом корпусе Big Bang из полированного углеродного волокна, точно такого же прочного материала, как корпус IMOCA. Приоткрытое со стороны циферблата колонное колесо хронографа похоже на валы лебедок, с помощью которых Алан Рура в одиночку управляет парусным вооружением яхты. Ремешок изготовлен из ткани с черным полиуретановым покрытием, поверхность которого напоминает ткань паруса.

Можно подумать, что дизайнеры часовой марки специально заботились о том, чтобы детали, цвета, формы напоминали о стремительной яхте Алана Руры. На самом деле эстетика здесь так же прочно связана с инженерией, с функцией. «Для меня эти часы — воплощенная история нашего совместного проекта,— говорит Рура.— Они будут сопутствовать мне во многих плаваниях. Я работаю с Hublot третий год подряд и по-прежнему впечатлен их стремлением к совершенству. Мне уже приходилось носить на палубе их Big Bang Original, но новая модель Unico Sailing Team еще совершеннее, легче и прочнее. Часы меняются к лучшему, как и яхты. В гонках все зависит от точности и надежности. Все должно работать как часы».

Насколько важно в море ощущение времени? «На земле часами пользуются, чтобы не опаздывать, в море они показывают, где ты и что происходит вокруг,— говорит Рура.— Например, на какой бы долготе я ни находился, я сохраняю на своих часах гринвичское время. Без часов я потерялся бы в смене дня и ночи. Я говорю это не потому, что у меня спонсоры часовщики, а потому, что часы дают ориентацию, когда пространство вокруг не меняется. У нас есть несколько систем, чтобы узнавать время на борту, но, например, на моем спасательном плоту есть Grab Bag, сумка с аварийным запасом, и там есть часы, потому что в море минуты равны часам и неделям».

Предыдущая фотография
Хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Фото: Hublot

Хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Фото: Hublot

Хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Фото: Hublot

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Хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Фото: Hublot

Хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Фото: Hublot

Хронограф Hublot Big Bang Unico Sailing Team

Фото: Hublot

«Наша модель Big Bang Unico Sailing Team представляет все самое лучшее, что мы можем предложить с технической точки зрения для покорения океанов,— объясняет глава Hublot Жюльен Торнар, сам в прошлом опытный спортсмен.— Сотрудничество с Аланом не потребовало от нас выхода за привычные рамки, сущность морских приключений заложена в самом названии нашей марки: Hublot, иллюминатор. Технологии трансатлантических гонок развиваются так же быстро, как разработки в мире часового искусства. Как для марки Hublot, так и для Алана, единственное, что имеет значение,— это стремление превзойти самих себя».

Швейцарской мануфактурой будет выпущено всего 100 экземпляров новых часов. Но и этого достаточно, чтобы наградить самых отчаянных фанатов моря, о которых знаменитый яхтсмен, неоднократный фаворит Vendee Globe, британец Алекс Томсон сказал однажды: «Более 4 тыс. человек уже покорили Эверест. 700 человек побывали в открытом космосе. И менее 100 прошли вокруг света в одиночку».

Швейцарец Рура принял его эстафету. Яхта Hublot IMOCA была когда-то построена по заказу команды Томсона, а теперь перешла в руки команды Алана. Это почти космический корабль. В классе IMOCA выступают однокорпусные яхты, имеющие длину от 59 футов (17,98 м) до 60 футов (18,28 м) и ширину не более 5,85 м. Они строятся из углепластика, имеют более 300 метров парусов и летят над волнами с помощью выносных килей-крыльев, иногда достигая 40 узлов, или 74 км/ч. Фантастические машины стоимостью €2–3 млн посвящены исключительно скорости, никаких удобств для экипажа, никаких поблажек для моряка, рискнувшего в одиночку уйти в океан. Но хотя бы есть связь с землей, где Алана ждет семья, жена Аурелия, дочь Билли и сын Марли.

Рура вспоминает, как в прошлый раз после его возвращения из океанских передряг Аурелия принесла трехмесячную дочь на борт яхты, радостная и очень-очень усталая: «Она сунула мне ребенка в руки и сказала: "Теперь твоя очередь". Тогда я понял, что ночные вахты и ревущие сороковые — это просто ни про что».

Алексей Тарханов

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