Парад победителей

IWC

Главный приз Aiguille d’Or

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гендиректор IWC Schaffhausen Кристоф Грейнджер-Херр Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve IWC Schaffhausen Portugieser Eternal Calendar Фото: IWC Следующая фотография 1 / 2 Гендиректор IWC Schaffhausen Кристоф Грейнджер-Херр Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve IWC Schaffhausen Portugieser Eternal Calendar Фото: IWC

В часовом мире есть своя «проблема-2000». Часовой апокалипсис наступит на столетие позже из-за того, что 2100 год не будет високосным и все выпущенные до сих пор вечные календари будут нуждаться в заводской коррекции. Создатели Portugieser Eternal Calendar решили проблему: их часы не требуют коррекции по меньшей мере до 3999 года (единственно по причине того, что пока не решено, будет ли 4000 год високосным). Для тех, кому интервал почти в 2 тыс. лет кажется мгновением, есть довод посильнее: индикатор фаз Луны, требующий коррекции через… 45 млн лет. Гендиректор Кристоф Грейнджер-Херр был очень рад главному призу конкурса: «IWC впервые выиграла "Золотую стрелку". Сегодня вечером в Шаффхаузене будет большой праздник».

Berneron

«За дерзость»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сильван Бернерон Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Berneron Mirage Sienna Фото: Berneron Следующая фотография 1 / 2 Сильван Бернерон Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Berneron Mirage Sienna Фото: Berneron

Если лицевая сторона часов Berneron Mirage Sienna вам слишком напомнит Cartier Crash, переверните изящный асимметричный корпус из желтого золота 34 х 38 мм и толщиной 7 мм и взгляните на механизм через сапфировое стекло задней крышки. Вас поразит полное соответствие его формы форме корпуса! Такую гармонию встретишь не часто. Выпуск ограничен 12 экземплярами в год. «Создать эти часы было так трудно, что за три года работы мы прозвали их "миражом"»,— признается один из основателей марки Сильван Бернерон.

Chopard

Ювелирные часы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Chopard Laguna High-Jewellery Secret Watch Фото: Chopard Следующая фотография 1 / 2 Сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Chopard Laguna High-Jewellery Secret Watch Фото: Chopard

У Chopard в этом году два приза. Один — за ювелирные часы Laguna High-Jewellery Secret Watch, которые сделала команда ювелиров под руководством сопрезидента Каролины Шойфеле, а механизмом снабдила команда часовщиков под руководством сопрезидента Карла-Фридриха Шойфеле. Часы «с секретом» повторяют форму ракушек, вылепленных из золота, платины и титана с сапфирами, топазами, изумрудами, гранатами, бриллиантами, натуральным жемчугом — настоящая скульптура, придуманная для женского запястья. Эти единственные в своем роде часы созданы для Red Carpet Collection в честь очередного Каннского кинофестиваля.

Экоинновация

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chopard L.U.C Qualite Fleurier

Фото: Chopard Chopard L.U.C Qualite Fleurier

Фото: Chopard

Второй приз — за экоинновацию — получили соревновавшиеся в номинации «мужские часы» L.U.C Qualite Fleurier. Эта прекрасная модель выполнена из нового экологичного материала, который разработал Chopard, особого сплава Lucent Steel™, состоящего на 80% из переработанной стали. Новая модель сертифицирована независимой лабораторией Qualite Fleurier, созданной некогда во Флёрье несколькими часовыми марками, но теперь поддерживаемой только Chopard — во имя сохранения часовых традиций региона. Вот еще один вклад в экологию. «Что может быть более экологичным, чем механические часы?» — спросил Карл-Фридрих Шойфеле, получая приз.

Bernhard Lederer

Хронометрия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бернард Ледерер вышел за премией вместе с женой и соратницей Евой Ледерер Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Bernhard Lederer 3 Times Certified Observatory Chronometer Фото: Bernhard Lederer Следующая фотография 1 / 2 Бернард Ледерер вышел за премией вместе с женой и соратницей Евой Ледерер Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Bernhard Lederer 3 Times Certified Observatory Chronometer Фото: Bernhard Lederer

Часы 3 Times Certified Observatory Chronometer прошли помимо COSC сертификацию на точность сразу в трех обсерваториях: Женевы, Безансона и Гласхютте. Модель не только выдающейся точности, но и совершенной красоты. «Спасибо всем, кто верит в независимость часового дела, спасибо людям, которые живут своей мечтой»,— говорит Бернард Ледерер.

Remy Cools

«Часовое открытие»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Реми Кулс Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Remy Cools Tourbillon Atelier Фото: Remy Cools Следующая фотография 1 / 2 Реми Кулс Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Remy Cools Tourbillon Atelier Фото: Remy Cools

Молодой «независимый» француз Реми Кулс создал эти часы в духе классических произведений французских часовщиков XVIII–XIX веков. Он решил выпустить традиционный турбийон, который показал бы всю красоту работы старых мастеров — тех времен, когда о часовой промышленности и серийных турбийонах еще не помышляли. В технике и дизайне часов есть нарочитая старомодность, в наши дни оборачивающаяся авангардом. «Я стараюсь по мере сил участвовать в происходящем сейчас возрождении французского часового дела»,— объясняет Реми Кулс.

Piaget

Культовые часы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гендиректор Piaget Бенджамен Комар и художественный директор Стефани Сивриер Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Piaget Polo 79 Фото: Piaget Следующая фотография 1 / 2 Гендиректор Piaget Бенджамен Комар и художественный директор Стефани Сивриер Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Piaget Polo 79 Фото: Piaget

Коллекционеры с нетерпением ждали, когда же наконец часовщики Piaget вернут публике знаменитейшую модель Polo 1980, как будто бы вырезанную из единого слитка золота. В ее создании участвовал не только Ив Пьяже, но и знаменитый дизайнер Жан-Клод Гейт. В современных Piaget Polo 79 поражающая до сих пор смелость дизайна дополнена сверхтонким механизмом 1200P1 с автоматическим подзаводом. «Мы воссоздали эти часы такими, какими задумал их Ив Пьяже, это украшение и часы одновременно»,— отметили директор марки Бенджамен Комар и художественный директор марки Стефани Сивриер.

Daniel Roth

Турбийон

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Директор часового подразделения Louis Vuitton Жан Арно Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Daniel Roth Tourbillon Souscription Фото: Daniel Roth Следующая фотография 1 / 2 Директор часового подразделения Louis Vuitton Жан Арно Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Daniel Roth Tourbillon Souscription Фото: Daniel Roth

Одна из знаковых моделей возрожденной LVMH культовой марки Daniel Roth с турбийоном и закрепленной на его каретке тройной секундной стрелкой. Воссоздана излюбленная мэтром часового искусства, чье имя носит марка, запоминающаяся форма часового корпуса — вписанный в овал квадрат — из желтого золота. Интересно, что изготовление циферблата было поручено ателье Кари Вутилайнена, тоже лауреата нынешнего Гран-при. Механизм с ручным заводом и 80-часовым запасом хода производится женевской мануфактурой La Fabrique du Temps, которая поставляет своему нынешнему владельцу Louis Vuitton самые изысканные калибры. Директор часового подразделения Louis Vuitton Жан Арно сказал о Даниэле Роте, который, к сожалению, не смог прийти на церемонию: «Благодаря своему искусству и своей особой эстетике, он один из тех, кто начал движение независимых».

Laurent Ferrier

Календарь и астрономические часы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лоран Ферье Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Laurent Ferrier Classic Moon Silver Фото: Laurent Ferrier Следующая фотография 1 / 2 Лоран Ферье Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Laurent Ferrier Classic Moon Silver Фото: Laurent Ferrier

Жюри не смогло пройти мимо первых в истории марки — она основана в 2010-м бывшим многолетним сотрудником Patek Philippe и автогонщиком со стажем Лораном Феррье — часов Classic Moon Silver с указателем фаз Луны, выполненным из авантюринового стекла и полупрозрачной эмали. Наряду с годовым, требующим единственной коррекции в течение года, календарем этот указатель вписан в круглый корпус диаметром 40 мм и толщиной 12,9 мм из розового золота. Мануфактурный механизм с ручным заводом располагает 80-часовым запасом хода, который указывается индикатором, размещенным прямо на заводном барабане, видимым через сапфировое стекло задней крышки. «Простое правило, которое мы установили с моими соратниками,— сказал Лоран Ферье,— таково: когда через 5 или через 100 лет часовщик откроет наши часы, пусть он сможет сказать "Хорошо сделано!"».

Bovet 1822

Исключительная механика

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владелец Bovet 1822 Паскаль Раффи Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Bovet 1822 Recital 28 Prowess 1 Фото: Bovet 1822 Следующая фотография 1 / 2 Владелец Bovet 1822 Паскаль Раффи Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Bovet 1822 Recital 28 Prowess 1 Фото: Bovet 1822

Еще одна не очевидная, но значительная разработка: часы, показывающие местное время во всех поясах Земли с учетом летнего и зимнего. Для этого придумана система роликов, так как обычный индикатор не справился бы с вызовом. При нажатии сапфирового кабошона на заводной коронке ролики поворачиваются и показывают актуальное для 24 городов планеты текущее время. Понятно, что для обеспечения этой функции часы оснащены вечным календарем, к которому «довешен» «парящий» турбийон. Весь сложный функционал приводится в действие мануфактурным механизмом с ручным заводом с 10-суточным запасом хода. «Мы заняты не тем, что продаем часы,— сказал владелец марки Паскаль Раффи,— мы рассказываем о них языком нашего искусства».

Massena Lab

Хронограф

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вильям Массена из Massena Lab (слева) и Сильван Пино Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Massena Lab Chronograph Monopoussoir Sylvain Pinaud x Massena Lab Фото: Massena Lab Следующая фотография 1 / 2 Вильям Массена из Massena Lab (слева) и Сильван Пино Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Massena Lab Chronograph Monopoussoir Sylvain Pinaud x Massena Lab Фото: Massena Lab

Француз Сильван Пино сделал эти часы на конкурс, чтобы получить звание «лучшего работника Франции», которым награждают мастеров разных ремесел. Вместе с владельцем Massena Lab коллекционером и знатоком часов Вильямом Массеной они были отмечены жюри в важной и сложной номинации «Хронограф». Впрочем, как сказал Вильям Массена, «эти часы имеют особое часовое усложнение, самое редкое и красивое, а именно душу».

Ming

Спортивные часы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Креативный директор марки Ming Минг Зейн Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Ming 37.09 Bluefin Фото: Ming Следующая фотография 1 / 2 Креативный директор марки Ming Минг Зейн Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Ming 37.09 Bluefin Фото: Ming

Малазийский микробренд Ming в 2019 году уже получал награду в номинации «Часовое открытие», присуждаемую молодым, в возрасте до десяти лет, маркам. На сей раз в довольно конкурентной номинации выиграл его «дайвер», причем водонепроницаемый до 600 м — более чем серьезной отметки, неподвластной большинству гораздо более старых и именитых швейцарских конкурентов. При этом новинка имеет скромную для «дайверов» толщину стального корпуса 12,8 мм (2,8 мм из которых приходится на купольное сапфировое стекло) при диаметре 38 мм, вращающуюся внутреннюю шкалу декомпрессии (управляется коронкой в положении «4 часа»), автоматический механизм с 50-часовым запасом хода и демократичную цену. «Это совершенно неожиданная честь для нас, щедрая компенсация времени, потраченного на разработку концепта»,— говорит креативный директор марки Минг Зейн.

De Bethune

Сложные мужские часы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гендиректор и совладелец De Bethune Пьер Жак Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve De Bethune DB Kind Of Grande Complication Фото: De Bethune De Bethune DB Kind Of Grande Complication Фото: De Bethune Следующая фотография 1 / 3 Гендиректор и совладелец De Bethune Пьер Жак Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve De Bethune DB Kind Of Grande Complication Фото: De Bethune De Bethune DB Kind Of Grande Complication Фото: De Bethune

В номинации «Сложные мужские часы» нашли свою награду одни из потенциальных претендентов на главный приз этого года. У этих часов две функциональные стороны с многими усложнениями: вечным календарем, сферической индикацией фаз и ретроградным возрастом Луны, указателем високосного года, сверхлегким турбийоном (63 детали, в основном из вороненого титана) весом 0,18 г, «прыгающими» секундами, указателем запаса хода на 4 суток, а также двойным отображением часов и минут в классическом и авангардном стиле. Мануфактурный высокочастотный (5 герц, или 36 тыс. полуколебаний в час) механизм с ручным заводом из 751 детали помещен в титановый корпус диаметром 43,3 мм и толщиной 13,85 мм, поворачивающийся вокруг горизонтальной оси на специально разработанной системе шарниров. «В наших часах не одно усложнение, а множество,— сказал директор и совладелец марки Пьер Жак,— и все они показывают умения наших часовщиков и нашего главного мастера Дени Флажоле».

Voutilainen

Мужские часы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кари Вутилайнен Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Voutilainen KV20i Reversed Фото: Voutilainen Следующая фотография 1 / 2 Кари Вутилайнен Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Voutilainen KV20i Reversed Фото: Voutilainen

Сейчас стало модно любоваться механизмом сквозь стекло прозрачной задней крышки. Признанный классик часового искусства Кари Вутилайнен перевернул свою модель «наизнанку», открыв сложный механизм взгляду со стороны циферблата. Движение спусковых колес, колебания баланса, открыты с лицевой стороны, а маленький циферблат секундной стрелки, напротив, вынесен на заднюю сторону часов. Необычная архитектура и желание показать как на ладони все новинки механизма заставило жюри выбрать именно эту модель среди шести достойных конкурентов. «Мы очень горды нашим новым калибром, спасибо нашим мастерам и нашим клиентам, лучшим помощникам и посланникам»,— сказал Кари Вутилайнен.

H. Moser & Cie.

Time Only

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава H. Moser & Cie. Эдуард Мейлан Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve H. Moser & Cie. Streamliner Small Seconds Blue Enamel Фото: H. Moser & Cie Следующая фотография 1 / 2 Глава H. Moser & Cie. Эдуард Мейлан Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve H. Moser & Cie. Streamliner Small Seconds Blue Enamel Фото: H. Moser & Cie

Новая номинация Time Only («Только время»), введенная для трехстрелочников, досталась одним из самых выразительных часов — из стали с зернистым циферблатом цвета Aqua Blue, выполненным в технике горячей эмали, имитирующей фирменную лаковую расцветку fume с темным эффектом «деграде» по окружности. Корпус формы «подушка» имеет диаметр 39 мм, толщину 10,9 мм и плавно соединяется с узнаваемым интегрированным браслетом из волнистых звеньев. Богато декорированный механизм — мануфактурный, с платиновым микроротором системы автоподзавода и запасом хода 74 часа. «Парни, вы — увлеченные, вы — сумасшедшие, вы — лучшие»,— обратился глава H. Moser & Cie. Эдуард Мейлан к поклонникам марки по всему миру.

Van Cleef & Arpels

Женские часы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Руководитель художественных студий Van Cleef & Arpels Эрик де Рокиньи Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Van Cleef & Arpels Lady Jour Nuit Фото: Van Cleef & Arpels Следующая фотография 1 / 2 Руководитель художественных студий Van Cleef & Arpels Эрик де Рокиньи Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Van Cleef & Arpels Lady Jour Nuit Фото: Van Cleef & Arpels

В этом году Van Cleef & Arpels трижды вызывали на сцену. Часы парижской ювелирной марки взяли призы сразу в нескольких номинациях. Lady Arpels Jour Nuit воспроизводит движение Солнца и Луны на циферблате из синего муранского авантюрина и синего перламутра, инкрустированного белым золотом и бриллиантами в виде звезд. Эта переработка модели 2008 года в уменьшенном до 33 мм варианте отличается и сложностью механизма, и качеством художественной обработки. Часы были признаны лучшими женскими часами, хотя могли бы соперничать и в соседних номинациях.

Сложные женские часы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Van Cleef & Arpels Lady Arpels Brise d’Ete

Фото: Van Cleef & Arpels Van Cleef & Arpels Lady Arpels Brise d’Ete

Фото: Van Cleef & Arpels

В категории «Сложные часы для женщин» циферблат Lady Arpels Brise d’Ete оживлен движениями часового автомата, который при нажатии кнопки отправляет в полет двух бабочек из белого и желтого золота, выполненных в технике эмали «плик-а-жур». В соответствии с названием, говорящем о «летнем ветерке», вслед за бабочками движутся цветы и травинки, также выполненные в ажурной эмали.

Художественные ремесла

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Van Cleef & Arpels Lady Arpels Jour Enchante

Фото: Van Cleef & Arpels Van Cleef & Arpels Lady Arpels Jour Enchante

Фото: Van Cleef & Arpels

И, наконец, Lady Arpels Jour Enchante получили приз в категории «Художественные ремесла», Metiers d’Art. Кажется, что мастерам, работавшим над циферблатом, была поставлена задача использовать все самые сложные техники, на которые они только способны. Крылья феи из белого золота выполнены в жемчужной витражной эмали, цветы изображены в виде рельефа из желтых сапфиров, солнце из драгоценных камней как будто бы подвешено над циферблатом. «Мы добивались прежде всего качества — технического, эстетического, эргономического»,— говорит руководитель художественных студий Van Cleef & Arpels Эрик де Рокиньи.

Kudoke

Petite Aiguille

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владельцы и создатели Kudoke Ив и Стефан Кудоке Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Kudoke 3 Salmon Фото: Kudoke Следующая фотография 1 / 2 Владельцы и создатели Kudoke Ив и Стефан Кудоке Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Kudoke 3 Salmon Фото: Kudoke

В номинации «Малая стрелка» для часов стоимостью CHF 3–10 тыс. победил немецкий часовщик Стефан Кудоке. Он заново придумал регулятор — часы с единственной центральной минутной стрелкой. Минуты указываются именно с ее помощью, а часовая шкала разделена на три секции с тройной стрелкой — поочередно появляющейся на одной из секций. Нижняя часть циферблата прикрыта волнообразной пластиной лососевого цвета. В стальном корпусе диаметром 39 мм и толщиной 10,3 мм работает сделанный мастером полностью вручную механизм с ручным заводом и запасом хода 46 часов. «Пять лет назад мы получили наш первый приз за часы Kudoke 2,— говорит Кудоке.— Благодарю коллекционеров, которые поверили в нас, позволив вновь оказаться на этой сцене».

Otsuka Lotec

«Вызов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Создатель Otsuka Lotec Дзиро Катаяма Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Otsuka Lotec No.6 Фото: Otsuka Lotec Следующая фотография 1 / 2 Создатель Otsuka Lotec Дзиро Катаяма Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Otsuka Lotec No.6 Фото: Otsuka Lotec

Часы Otsuka Lotec No.6 созданы независимым японским часовщиком Дзиро Катаямой. У них веерообразный циферблат с ретроградной шкалой, где часы и минуты расположены параллельно друг другу, а стрелки имеют общую ось в положении «6 часов». Жюри оценило нестандартный вариант отображения времени. Забавно, что эти часы будут доступны в основном на родине мастера в Японии. «Это шестые, которые я сделал самостоятельно, в моем доме в Токио,— сказал в благодарственной речи Дзиро Катаяма.— Я промышленный дизайнер и всегда мечтал делать часы своими руками».

Мастер Жан-Пьер Агман

Специальный приз жюри

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жан-Пьер Агман

Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Жан-Пьер Агман

Фото: Miguel Bueno / Grand Prix d’Horlogerie de Geneve

84-летний Жан-Пьер Агман всю жизнь создавал часовые корпуса для самых известных часовых марок. Один из последних мастеров, владеющих секретами профессии, делится ими теперь с молодыми часовщиками из юной, но уже знаменитой женевской марки Akrivia. В своей речи он перечислил более 15 первоклассных марок, для которых работал над специальными моделями. «Сорок лет я делаю одежду для часов,— сказал мастер.— Без корпуса часов не бывает».

Юрий Хнычкин, Алексей Тарханов