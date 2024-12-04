Габитус Cubitus

У Patek Philippe — первая за последние 25 лет совершенно новая коллекция. Casual-стиля часы Cubitus, конечно, невозможно не сравнивать со звездой и проклятием Patek Philippe последнего десятилетия — Nautilus, цены на которые спекулянты вздули до неприличных высот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для новых часов Piaget Andy Warhol Clou de Paris можно выбрать любой из десяти циферблатов разных цветов и из разных материалов

Фото: Patek Philippe Для новых часов Piaget Andy Warhol Clou de Paris можно выбрать любой из десяти циферблатов разных цветов и из разных материалов

Фото: Patek Philippe

Два года назад с производства были сняты последние из популярных стальных Nautilus — трехстрелочник Ref. 5711/1A-014 c оливковым циферблатом. Доподлинно неизвестно, как это решение повлияло на сдувание ценового пузыря на вторичном рынке, но факт остается фактом: с весны прошлого года цены на «Нау» пошли вниз и хотя не сравнялись с рекомендованными розничными ($35 тыс. на момент запуска), но «присели» более чем на 40%. В коллекции Nautilus осталась тройка более сложных стальных моделей: Ref. 5712 с «лунником», Ref. 5726 с годовым календарем и возвратный хронограф с индикатором второго часового пояса Ref. 5990.

Из-за изначально высоких рекомендованных цен их перепродажа уже не представлялась спекулянтам простым делом. Так же обстояло дело с дебютировавшим осенью 2022 года обновленным трехстрелочником Ref. 5811/1G-001 в корпусе из белого золота ценой €69,2 тыс. В общем, мануфактура выдержала двухлетний «период охлаждения» (на субъективный взгляд, недостаточно продолжительный) и решила вернуться в сегмент престижных стальных трехстрелочников на интегрированном браслете. Но с новым продуктом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Циферблат большей площади дал возможность добавить к стрелочному указателю даты, индикатору лунных фаз и боковой секунде еще и двойное окно «большой даты» Фото: Patek Philippe Циферблат большей площади дал возможность добавить к стрелочному указателю даты, индикатору лунных фаз и боковой секунде еще и двойное окно «большой даты» Фото: Patek Philippe Следующая фотография 1 / 2 Циферблат большей площади дал возможность добавить к стрелочному указателю даты, индикатору лунных фаз и боковой секунде еще и двойное окно «большой даты» Фото: Patek Philippe Циферблат большей площади дал возможность добавить к стрелочному указателю даты, индикатору лунных фаз и боковой секунде еще и двойное окно «большой даты» Фото: Patek Philippe

Cubitus в переводе с латыни означает «локоть», хотя скорее это отсылка к форме корпуса, напоминающего куб. Очевидно, что марка хотела сохранить в имени латинское окончание «us», дабы фонетически приблизить новинку к Nautilus. Представлен полностью новый корпус — квадратный, 45 х 45 мм, однако механизм трехстрелочника — круглый автоматический мануфактурный калибр 26-330 SC диаметром 27 мм — без изменений перешел от «подушкообразных» Nautilus.

Современным любителям часов дизайн корпуса Cubitus напомнит Cartier Santos-Dumont, а для меня, воспитанного на полностью соответствующих форме корпуса Jaeger-LeCoultre Reverso прямоугольных механизмах, небольшой круглый механизм в крупном квадратном корпусе — явное несоответствие новинки высокому званию таких престижных часов, как Patek Philippe. Возможно также, Cubitus великоваты (особенно с учетом нынешней тенденции к уменьшению размеров), но это соображение можно отнести к разряду вкусовщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В трио новинок самой популярной станет, безусловно, стальная модель с оливковым циферблатом. А вот ее доступность еще предстоит проверить Фото: Patek Philippe В трио новинок самой популярной станет, безусловно, стальная модель с оливковым циферблатом. А вот ее доступность еще предстоит проверить Фото: Patek Philippe Следующая фотография 1 / 2 В трио новинок самой популярной станет, безусловно, стальная модель с оливковым циферблатом. А вот ее доступность еще предстоит проверить Фото: Patek Philippe В трио новинок самой популярной станет, безусловно, стальная модель с оливковым циферблатом. А вот ее доступность еще предстоит проверить Фото: Patek Philippe

Представлены три референции Cubitus: трехстрелочники Ref. 5821 в стальном корпусе с оливковым циферблатом (рождающим ассоциации с последним покойным Nautilus) и в двуцветном (сталь / розовое золото) корпусе с синим циферблатом на браслетах того же плетения, что и у «Нау», а также усложненная модель Ref. 5822 в платиновом корпусе с большим указателем даты и индикаторами дней недели и фаз Луны (условно — аналог Nautilus Ref. 5712 без «большой даты») на композитном ремешке с тканевым узором. По традиции Patek Philippe все платиновые корпуса отмечаются круглым бриллиантом, закрепленным в боковину корпуса у отметки «6 часов». На сей раз его заменили багетным — слабая компенсация отсутствующей формы механизма, но хотя бы дизайнеры напряглись. Радует, что сохранилась малая толщина корпусов, нарисованных для Patek Philippe еще в середине 1970-х дизайнером Джеральдом Джентой: 8,3 мм у трехстрелочников (+0,1 мм от последнего поколения «Нау»).

Глава марки Тьерри Стерн утверждает, что Cubitus адресован богатым молодым клиентам Patek, ранее не покупавшим вещей из классических коллекций. Иными словами, «старые деньги» могут остаться с Nautilus, а новые — переключиться на Cubitus. «Хейтеры — это все больше люди, которые никогда не носили Patek Philippe и никогда не будут. Поэтому это меня не беспокоит»,— говорит Стерн по поводу критики новой коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Двухцветная модель привлекает нарядной внешностью и классическим для марки синим циферблатом Фото: Patek Philippe Двухцветная модель привлекает нарядной внешностью и классическим для марки синим циферблатом Фото: Patek Philippe Следующая фотография 1 / 2 Двухцветная модель привлекает нарядной внешностью и классическим для марки синим циферблатом Фото: Patek Philippe Двухцветная модель привлекает нарядной внешностью и классическим для марки синим циферблатом Фото: Patek Philippe

Впрочем, неофитам придется вздрогнуть, взглянув на цены: стальные 5821/1A оцениваются в 35 тыс. швейцарских франков (или €40,6 тыс.), двуцветные 5821/1AR — в 52 тыс. франков (или €60,3 тыс.), платиновые 5822P — в 75 тыс. франков (или €86,9 тыс.). При этом российские Telegram-каналы уже подкинули предложение платиновых Cubitus в Москве (якобы в наличии, что сомнительно) за $250 тыс. Как говорится, в три конца. Тенденция понятна, но советую понаблюдать за дальнейшими приключениями новинки. Самому интересно.

Юрий Хнычкин