Габитус Cubitus
Patek Philippe предложил замену Nautilus
У Patek Philippe — первая за последние 25 лет совершенно новая коллекция. Casual-стиля часы Cubitus, конечно, невозможно не сравнивать со звездой и проклятием Patek Philippe последнего десятилетия — Nautilus, цены на которые спекулянты вздули до неприличных высот.
Для новых часов Piaget Andy Warhol Clou de Paris можно выбрать любой из десяти циферблатов разных цветов и из разных материалов
Фото: Patek Philippe
Два года назад с производства были сняты последние из популярных стальных Nautilus — трехстрелочник Ref. 5711/1A-014 c оливковым циферблатом. Доподлинно неизвестно, как это решение повлияло на сдувание ценового пузыря на вторичном рынке, но факт остается фактом: с весны прошлого года цены на «Нау» пошли вниз и хотя не сравнялись с рекомендованными розничными ($35 тыс. на момент запуска), но «присели» более чем на 40%. В коллекции Nautilus осталась тройка более сложных стальных моделей: Ref. 5712 с «лунником», Ref. 5726 с годовым календарем и возвратный хронограф с индикатором второго часового пояса Ref. 5990.
Из-за изначально высоких рекомендованных цен их перепродажа уже не представлялась спекулянтам простым делом. Так же обстояло дело с дебютировавшим осенью 2022 года обновленным трехстрелочником Ref. 5811/1G-001 в корпусе из белого золота ценой €69,2 тыс. В общем, мануфактура выдержала двухлетний «период охлаждения» (на субъективный взгляд, недостаточно продолжительный) и решила вернуться в сегмент престижных стальных трехстрелочников на интегрированном браслете. Но с новым продуктом.
Cubitus в переводе с латыни означает «локоть», хотя скорее это отсылка к форме корпуса, напоминающего куб. Очевидно, что марка хотела сохранить в имени латинское окончание «us», дабы фонетически приблизить новинку к Nautilus. Представлен полностью новый корпус — квадратный, 45 х 45 мм, однако механизм трехстрелочника — круглый автоматический мануфактурный калибр 26-330 SC диаметром 27 мм — без изменений перешел от «подушкообразных» Nautilus.
Современным любителям часов дизайн корпуса Cubitus напомнит Cartier Santos-Dumont, а для меня, воспитанного на полностью соответствующих форме корпуса Jaeger-LeCoultre Reverso прямоугольных механизмах, небольшой круглый механизм в крупном квадратном корпусе — явное несоответствие новинки высокому званию таких престижных часов, как Patek Philippe. Возможно также, Cubitus великоваты (особенно с учетом нынешней тенденции к уменьшению размеров), но это соображение можно отнести к разряду вкусовщины.
Представлены три референции Cubitus: трехстрелочники Ref. 5821 в стальном корпусе с оливковым циферблатом (рождающим ассоциации с последним покойным Nautilus) и в двуцветном (сталь / розовое золото) корпусе с синим циферблатом на браслетах того же плетения, что и у «Нау», а также усложненная модель Ref. 5822 в платиновом корпусе с большим указателем даты и индикаторами дней недели и фаз Луны (условно — аналог Nautilus Ref. 5712 без «большой даты») на композитном ремешке с тканевым узором. По традиции Patek Philippe все платиновые корпуса отмечаются круглым бриллиантом, закрепленным в боковину корпуса у отметки «6 часов». На сей раз его заменили багетным — слабая компенсация отсутствующей формы механизма, но хотя бы дизайнеры напряглись. Радует, что сохранилась малая толщина корпусов, нарисованных для Patek Philippe еще в середине 1970-х дизайнером Джеральдом Джентой: 8,3 мм у трехстрелочников (+0,1 мм от последнего поколения «Нау»).
Глава марки Тьерри Стерн утверждает, что Cubitus адресован богатым молодым клиентам Patek, ранее не покупавшим вещей из классических коллекций. Иными словами, «старые деньги» могут остаться с Nautilus, а новые — переключиться на Cubitus. «Хейтеры — это все больше люди, которые никогда не носили Patek Philippe и никогда не будут. Поэтому это меня не беспокоит»,— говорит Стерн по поводу критики новой коллекции.
Впрочем, неофитам придется вздрогнуть, взглянув на цены: стальные 5821/1A оцениваются в 35 тыс. швейцарских франков (или €40,6 тыс.), двуцветные 5821/1AR — в 52 тыс. франков (или €60,3 тыс.), платиновые 5822P — в 75 тыс. франков (или €86,9 тыс.). При этом российские Telegram-каналы уже подкинули предложение платиновых Cubitus в Москве (якобы в наличии, что сомнительно) за $250 тыс. Как говорится, в три конца. Тенденция понятна, но советую понаблюдать за дальнейшими приключениями новинки. Самому интересно.