Вкус к жизни

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Фото: Из личного архива Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива

Почему мы запоминаем одни ювелирные бренды, но не способны вспомнить другие? Может быть, дело в названиях коллекций, особенном стиле или продуманной PR-стратегии? А может, просто в фотографии? Визуальная подача продукта ближе всего современному поколению. В погоне за идеальной картинкой ювелирные бренды создают настолько тщательно продуманные образы, что их можно было бы собирать в лаборатории: модель чуть старше двадцати, застывший взгляд, резкое студийное освещение и… удивительно предсказуемый «идеальный» образ. Как будто бы бренды так боятся ошибиться, что ступили на безопасную территорию решений, основанных на данных AI. Легко поддаться идее, что именно данные подскажут, что срабатывает, а что нет. Но данные не способны создавать искусство. В стремлении понравиться бренды будто бы отказываются от индивидуальности. Иные так заняты попытками угодить всем, что скрывают те самые черты бренда, которые способны по-настоящему привлечь. Но искусства без риска не бывает. Именно риск вызывает интерес. В напряжении и несовершенстве много красоты. В погоне за идеалом мы забываем о прелести недостатков, тех маленьких несовершенств, которые делают продукт настоящим. Красивым, необычным — неидеальным. Ведь наш мир таков. В модные съемки эта идея проникла давно. Вот бы и ювелирные бренды приняли вызов современности и чаще позволяли себе фотографии, которые выглядят живыми.

Екатерина Зиборова