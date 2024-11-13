577 миллиардов рублей составил в январе—сентябре 2024 года профицит консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов, сообщило Федеральное казначейство. По итогам девяти месяцев 2023-го, общий баланс всех бюджетов был со знаком минус — размер дефицита тогда составил 1,037 трлн руб. Доходы консолидированного бюджета и внебюджетных фондов в январе—сентябре 2024 года составили 49,357 трлн руб., расходы — 48,780 трлн руб., дефицит федерального бюджета — 734 млрд руб. Консолидированные бюджеты регионов, напротив, исполнены с профицитом в 1,039 трлн руб. Профицит внебюджетных фондов — 145 млрд руб., территориальных внебюджетных фондов — 128 млрд руб.

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