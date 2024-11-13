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Коммерсантъ FM
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Кредитные условия зуб неймет

Мониторинг заемного финансирования

Еще накануне последнего повышения ключевой ставки Банка России денежно-кредитные условия заметно ужесточились, свидетельствует свежий выпуск аналитической записки «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики» Банка России. В сентябре (данные выпуска ограничены третьим кварталом 2024 года) начали тормозить после существенного разгона кредиты как физлицам (ощутимо, до 16,8% год к году после 19,7% в августе), так и крупным компаниям (едва заметно, до 21,2% год к году после 21,3% в августе). В потребительском секторе не замедлялось лишь автокредитование — из-за ожиданий подорожания автомобилей от повышения утилизационного сбора. При этом сентябрьское повышение ключевой ставки (тогда — до 19%) отразилось в банковских офисах достаточно для того, чтобы довольно резко изменить оценки кредитными организациями жесткости условий кредитования (см. график).

Повышение же ставки до 21% в октябре и обещания ЦБ продолжить эту политику в декабре могут усилить эту динамику, и значительно, что вызывает тревогу у ряда аналитиков. Так, ЦМАКП, давно полемизирующий с ЦБ о последствиях жесткой денежно-кредитной политики для инвестиционных проектов, в аналитической записке «О рисках стагфляции в российской экономике» констатирует «риск экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время» с его концентрацией «в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов (прежде всего в машиностроении)». По расчетам центра, при доходности ОФЗ со сроком погашения через пять лет в 18,4% годовых инвестпроекты должны «за это время… приносить суммарную чистую прибыль в размере не менее 130% от вложенных средств, иначе они теряют для их инициаторов экономический смысл». Также авторы напоминают, что инвестбум последних лет, который в ЦБ считают успешным, парадоксальным образом не вылился в рост вложений в машины и оборудование — они в 2020–2023 годах «практически не увеличились (плюс 2,9%), а за 2022–2023 годы — сократились на 8%», хотя именно они и «определяют масштабы расширения мощностей». Впрочем, регулятор видит стагфляционные риски как раз в отсутствии реакции ставки на инфляцию — деньги же компаний, размещенные на депозитах или в облигациях, в его модели неизбежно будут направлены на иные, экономически более эффективные вложения.

Олег Сапожков

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