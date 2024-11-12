ВС РФ определит подсудность дела экс-председателя Краснодарского крайсуда

Гражданское дело по иску Генеральной прокуратуры к бывшему председателю Краснодарского крайсуда Александру Чернову об обращении в доход РФ его имущества истребовано Верховным судом РФ, рассказал «Ъ-Юг» один из участников процесса. Верховный суд должен определить, где именно должно рассматриваться дело в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника судебной системы.

Исковое заявление Генпрокуратуры поступило сначала в Кропоткинский горсуд Краснодарского края, а затем было передано в Центральный райсуд Сочи. Представители Александра Чернова попросили Верховный суд перенести процесс в другой регион России, так как подавляющее большинство судейского сообщества Кубани так или иначе связано с господином Черновым, возглавлявшим крайсуд с 1994 по 2019 год. В итоге Верховный суд согласился с доводами ответчика, истребовав дело для определения подсудности. Слушание дела в Центральном суде Сочи, намеченное на 14 ноября, отменено.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», претензии Генпрокуратуры РФ к Александру Чернову связаны с возможным участием экс-главы крайсуда в коррупционных схемах, что, по мнению надзорного ведомства, позволило ему приобрести и оформить на имя родственников дорогостоящее имущество, в том числе сельхозпредприятие «Дмитриевское» в Кавказском районе Кубани.

Анна Перова, Краснодар