Юрий Слюсарь поделился впечатлениями о своей поездке в автобусе по Ростову

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проехал в автобусе по донской столице от ул. Волкова до ул. Герасименко сегодня, 12 ноября. Врио губернатора решил воспользоваться общественным транспортом, чтобы «вспомнить юность». Полученными впечатлениями он поделился в своем Telegram-канале.

Юрий Слюсарь отметил, что остановка, с которой он уезжал в центр еще в молодости, практически не изменилась.

В целом, получив в соцсетях массу комментариев жителей по поводу работы транспорта, он обратил внимание на плохое состояние остановочных комплексов, подвижного состава и улиц города.

«В пятницу проведу совещание с транспортниками. Появилось немало вопросов», – написал Юрий Слюсарь.

Анастасия Казуков