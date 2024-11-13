Мошенник Солнышкин обеспечил жесткий приговор

К четырем годам колонии общего режима приговорил Гагаринский суд Москвы бывшего гендиректора юридической фирмы «Планета права регион» Александра Солнышкина. Он признан виновным в хищении у матери осужденного за коррупцию бывшего заместителя руководителя департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны Александра Горшколепова $800 тыс. Женщине якобы обещали, что эти деньги пойдут «нужным людям» за назначение минимально возможного срока ее сыну. Однако тот получил семь лет и девять месяцев колонии строгого режима, после чего женщина попыталась вернуть деньги через суд, а получив отказ, обратилась с заявлением в полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Солнышкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Солнышкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Судебный процесс над 57-летним Александром Солнышкиным, обвиняемым в особо крупном мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), начался в Гагаринском суде столицы в августе нынешнего года. Судье Екатерине Кузьминой потребовалось всего шесть заседаний, чтобы разобраться в обстоятельствах этого дела. В итоге подсудимый Солнышкин был признан виновным в хищении у Юлии Горшколеповой $800 тыс. и покушении на хищение еще такой же суммы и получил четыре года колонии общего режима. Сам подсудимый своей вины не признал.

Попытаться решить проблемы своего сына, арестованного за взятки бывшего заместителя руководителя ДИО Минобороны Александра Горшколепова, его мать решила незадолго до передачи дела в суд.

Напомним, что, едва успев занять кресло своей предшественницы, осужденной впоследствии за крупные мошенничества Евгении Васильевой, высокопоставленный чиновник и сам вскоре угодил в коррупционный скандал. Он был обвинен в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Свою вину в получении мзды Александр Горшколепов признал, и в декабре 2015 года его дело поступило в Пресненский райсуд Москвы, где должно было быть рассмотрено в особом порядке.

Незадолго до этого на Юлию Горшколепову и вышли представители юридической фирмы «Планета права регион», пообещавшие добиться для ее сына минимально возможного наказания. В итоге женщина передала Александру Солнышкину $800 тыс., а в январе 2016 года Александр Горшколепов получил, как она сочла, достаточно суровое наказание — семь лет и девять месяцев колонии строгого режима.

После этого госпожа Горшколепова, по данным “Ъ”, начала требовать у Александра Солнышкина вернуть всю переданную сумму, но получила отказ.

В ноябре 2016 года Юлия Горшколепова обратилась в Гагаринский суд с иском о взыскании с ООО «Планета права регион» $800 тыс.

В нем она утверждала, что заключенный между ней и юридической фирмой договор от 24 ноября 2015 года на оказание «юридических и консультационных услуг в интересах Горшколепова в органах предварительного следствия и в суде» ответчиком не был исполнен и поэтому должен быть признан недействительным. «В нарушение условий договора какие-либо услуги сыну оказаны не были, денежные средства возвращены не были, истец была введена в заблуждение ответчиком»,—говорилось в иске. Однако суд счел, что оказание юридической помощи ненадлежащим образом не является основанием для признания договора недействительным. Более того, Юлия Горшколепова утверждала, что деньги передавала под расписку, но в суд ее по каким-то причинам предоставить так и не смогла. В итоге в удовлетворении искового требования заявительнице было отказано, после чего она и обратилась в правоохранительные органы.

В 2017 году 12-й отдел ГСУ ГУ МВД по Москве возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Впрочем, задержать и допросить господина Солнышкина не получилось: он скрылся от органов предварительного следствия за границей. Обвинение ему предъявили в сентябре 2017 года заочно, а вот в международный розыск объявили только в марте 2022 года. В мае того же года Тверской суд Москвы заочно арестовал фигуранта.

Задержан Александр Солнышкин был в мае нынешнего года. По данным “Ъ”, своей вины в инкриминированном деянии ни в ходе следствия, ни в суде он не признал, ссылаясь якобы в том числе и на вступившее в силу решение гражданского суда.

Олег Рубникович