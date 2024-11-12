Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова досрочно сложит полномочия

Сенатор от законодательного собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Председатель комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил «Ъ-Юг», что в комитет заявление госпожи Рукавишниковой пока не поступало.

По данным ТАСС, заявление Ирины Рукавишниковой может быть рассмотрено на Совете палаты 19 ноября и утверждено на пленарном заседании Совета Федерации 20 ноября.

Ирина Рукавишникова была наделена полномочиями сенатора 15 сентября 2018 года, а затем вновь назначена на пост 19 сентября 2023 года. С февраля 2020 года она является первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Кристина Федичкина