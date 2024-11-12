В Ростове жительницу Мелитополя приговорили к 5,5 годам за призывы к убийству россиян

Южный военный окружной суд приговорил жительницу Мелитополя за призывы убивать граждан РФ и поджигать российские военные объекты в интернете. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Судом установлено, что обвиняемая, находясь в период объявленного военного положения в Запорожской области, на одном из каналов в сети Интернет разместила комментарий, призывающий массово поджигать российские военные объекты и уничтожать граждан России.

Женщина осуждена по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ. Приговор в законную силу не вступил

Ева Китаева