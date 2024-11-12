В Ростовской области введены в строй два сторожевых катера

В Таганроге состоялось поднятие флагов на двух новых пограничных сторожевых катерах проекта КС-850, сообщает пресс-служба правительства региона. Суда поступили на вооружение в дивизион кораблей Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

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Новые катера не имеют аналогов в России и были представлены на Международном военно-морском салоне (МВМС) в текущем году. Они предназначены для охраны государственной и административной границ, а также для проведения поисково-спасательных операций.

Катера могут развивать скорость более 70 км/час и отличаются высокой маневренностью.

Дивизион пограничных сторожевых кораблей базируется в Таганроге с 2016 года. Он был сформирован для обеспечения безопасности акватории Таганрогского залива Азовского моря и проведения контрольно-проверочных мероприятий в сфере охраны водных биоресурсов.

Анастасия Казуков