Донской минтранс объявил три аукциона на содержание межмуниципальных дорог

Три аукциона на содержание автодорог в Ростовской области инициировал региональный минтранс. Как следует из данных сайта Госзакупок, общая сумма тендеров превышает 25 млн руб.

Стартовая цена контракта на содержание «Западной хорды» от трассы А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе Ростова составляет 7 млн руб. Исполнитель должен поддерживать бесперебойное движение по трассе до середины октября 2025 года.

Начальная цена контракта на содержание 10 искусственных сооружений, мостов и путепроводов на Северном обходе Ростова, «Западной хорде» и Родионовской развязке составляет 9,5 млн руб. Выполнить работы подрядчик должен до конца июня 2026 года по ежемесячным заявкам.

Начальная цена за содержание 11 постов весогабаритного контроля на донских трассах составляет почти 9 млн руб. Контракт рассчитан на срок до конца 2025 года.

Подача заявок на конкурсы завершится 18 ноября.

Дмитрий Ковалевский