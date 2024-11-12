Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии по делу о фейках об армии

Тушинский суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к пяти годам и шести месяцам колонии по делу о фейках о российской армии, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Обвинение просило для 68-летнего врача шесть лет колонии. По версии следствия, Надежда Буянова на приеме высказала вдове участника СВО негативные комментарии о российских военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно приговору суда, Надежде Буяновой также запретили администрировать сайты в течение двух лет после отбывания срока. Прокурор просил назначить пятилетний запрет.

В феврале 2024 года в отношении Надежды Буяновой было возбуждено дело по ч. 1 ст. 207.3 УК о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии (до пяти лет лишения свободы). Суд избрал врачу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее дело переквалифицировали по более тяжкой ч. 2 ст. 207 УК, а Надежду Буянову перевели в СИЗО.

Поводом для возбуждения дела стала жалоба вдовы российского военного Анастасии Акиньшиной. Она утверждала, что привела семилетнего сына на прием к Надежде Буяновой, а когда ребенок начал «капризничать», связала это с его тоской по отцу, погибшему в ходе СВО. Надежда Буянова, согласно версии обвинения, в ответ заявила, что мужчина был «законной целью для Украины». Видео- и аудиозапись приема не велась. Надежда Буянова вину не признала. Ее адвокат — Оскар Черджиев — отмечал, что дело построено на показаниях одного человека.

О деле — в материале «Ъ» «Судебно-педиатрическая экспертиза».