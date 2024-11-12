В Таганроге завершены съемки сериала о Великой Отечественной войне

Компания «Триикс медиа» завершила съемки сериала «Таганрог», сообщает пресс-служба «Триикс медиа».

Проект реализован совместно с «Газпром-медиа холдинг». Картина снималась в Таганроге и в других локациях донского региона, а также в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.

Сюжет восьмисерийной кинодрамы основан на реальных событиях и повествует об организации молодых партизан, действовавшей в Таганроге в годы оккупации (1941– 1943 годы). В съемках кинокартины приняли участие около 760 профессиональных актеров. В массовых сценах снялись жители приморского города. Всего в сериале задействованы более 4,5 тыс. человек.

Режиссер сериала — Армен Назикян

Как сообщал «Ъ-Юг», съемки кинокартины стартовали в Таганроге 28 сентября. По информации пресс-службы, выход премьеры запланирован на 2025 год в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Анастасия Казуков